Türkiye'nin rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki rakipleri belirlendi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu’nda Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Bakü'de oynayacak.
Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa organize edeceği şampiyona, 20 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek.
Finallerde gruplar şöyle oluştu
A Grubu (Bakü)
Azerbaycan, Almanya, Polonya, Macaristan
B Grubu (Tiflis)
Gürcistan, İtalya, Hırvatistan, Belarus
C Grubu (Bakü)
Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna
D Grubu (Ganja / Göygöl)
Sırbistan, Hollanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti