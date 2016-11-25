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Spor

Türkiye'nin rakipleri belli oldu

2017 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan Türkiye; Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek

25 Kasım 2016 11:43

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki rakipleri belirlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu’nda Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Bakü'de oynayacak.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa organize edeceği şampiyona, 20 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

 

Finallerde gruplar şöyle oluştu

 

A Grubu (Bakü)

Azerbaycan, Almanya, Polonya, Macaristan

B Grubu (Tiflis)

Gürcistan, İtalya, Hırvatistan, Belarus

C Grubu (Bakü)

Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna

D Grubu (Ganja / Göygöl)

Sırbistan, Hollanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti

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