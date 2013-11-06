'Türkiye’nin radikal örgütleri desteklemesi diye bir şey mevcut değildir'

Hülya Karabağlı / Ankara

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Esad’la sabah kalkınca düşman olmadık. 10 ay boyunca demokratik açılım yapmaları için çaba sarf ettik. Gittik, geldik. Kendilerini ikna etmeye çalıştık. Kendi halkını bombalamaya başlayınca mazlumdan yana olduk” dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 4 saatlik bir bilgilendirme yapan bakan Davutoğlu, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, 'Esad’la görüşmemizde bize, ‘Başbakan Erdoğan benden Müslüman Kardeşlere izin verin’ dedi. Kendisinin ‘buna izin vermeyiz’ dediğini anlattı” deyince ortalık karıştı. AKP’lilerin de çok sert tepki gösterdiği CHP’li Eryılmaz’a bakan Davutoğlu yanıt verdi. Davutoğlu, “Bizim tüm görüşmelerimiz devlet arşivlerinde kayıtlıdır. Baş başa görüşmemizi de görüşme sonunda Esad'ın Dışişleri Bakanı ve bizim büyükelçimizle birlikte dikte ettirdik. Siz Esad'a mı inanacaksınız? Bizim dediğimize mi inanacaksınız. Bu görüşmelerde Müslüman Kardeşler'in 'm' si geçmemiştir” dedi.

2. Cenevre toplantısına olumlu baktıklarını söyleyen Davutoğlu, Irak’la Türkmenistan sınır kapısı açılması konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi. “İranla ilişkiler gayet iyi“ diyen Bakan Davutoğlu, Azerbaycan ile olan sorunların çözülmesi durumunda Ermenistan’la ilişkiler olabileceğine dikkat çekti.

Suriye ve İsrail tartışma çıkardı

Bakan Davutoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda, Türkiye’nin dış politikası konusunda komisyonu üyelerini 4 saat boyunca bilgilendirdi. Suriye ve İsrail’in özür dilemesi konularında tartışma çıktı. AKP’liler Davutoğlu’nu savunmaya CHP ve MHP’lilerin müdahalesi sert oldu.

CHP’li Atıcı: Suriye sınırına neden duvar örüyorsunuz?

Davutoğlu, dünyadaki en önemli üç gelişmeleri “Berlin duvarının yakılması, 11 Eylül, ve 2008’deki ekonomik gelişmeler” diye gösterince, muhalefet konuyu Nusaybin Belediye başkanının ölüm orucuna neden olan duvarı gündeme getirdi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bakan Davutoğlu’na, “Madem Berlin Duvarı’nın yıkılmasını en önemli dış politika olayı olarak gösteriyorsunuz. O zaman Suriye sınırına neden duvar örüyorsunuz” dedi. Duvarın doğru olmadığını söyleyen Atıcı’nın sözlerine bakan Davutoğlu, “Güvenlik gerekçesiyle gerekirse duvar örülür. Ülkemizin güvenliği önemli” yanıtı verdi.

Dora: Duvar niye örülüyor

BDP’li komisyon üyesi Erol Dora da, duvarı sordu. Dora, T24’e, “Bakan, tel örgüyle güvenliği sağlayabiliriz yanıtı verdi” dedi.

MHP’li Türkeş: İsrail özür dilemedi

Davutoğlu’nun, grafiklerle gösterdiği ticaret hacmi bilgeleri konuşulurken, MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “İsrail Türkiye’den özür dilemedi” dedi. Türkeş, İsrail’in gemi baskını konusunda bu yönde bir açıklama yaptığına dikkat çekti.

CHP’li Eryılmaz: El Kaide’nin, silahı size döner

CHP’nin Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın Suriye konusundaki soruları ve değerlendirmeleri komisyonda gerginlik yarattı. Eryılmaz, “El kaide ile iş birliği yapılır mı? Bu silah bir gün size döner” deyince AKP kanadını kızdırdı. Sınıra bir çok kez gittiğini, işlerin dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını anlatan Eryılmaz, “Suriye halkı, muhaliflere sizin baktığınız gibi bakmıyor” dedi.

Suriye’de kaçırılan metropolitler

Bakan Davutoğlu, 7 ay önce kaçırılan, Halep ve İskenderun metropolitleri soran BDP’li Dora’ya, “Onlar Suriye’de kaçırıldı. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” yanıtı verdi.