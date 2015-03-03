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Dünya

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne saldırı

Türkiye'nin Paris Büyükeçisi Hakkı Akil, Paris'te katıldığı bir konferansta kimliği belirsiz bir kişinin meyve sulu saldırısına uğradı

03 Mart 2015 09:17

Paris Descartes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye ve Fransa 'da Laiklik' konferansına konuşmacı olarak katılan Hakkı Akil, kimliği belirsiz bir kişinin bsaldırısına maruz kaldı. Konuşma yaptığı sırada kürsüye yaklaşan kişi elindeki sıvıyı Büyükelçi Akil'in üzerine fırlattı.

Büyükelçi Akil, söz konusu sıvının, sanılanın aksine boya değil, nar suyu olduğunu belirtti.

Dinleyenlerin ve koruma görevlilerin araya girmesi ile etkisiz hale getirilen protestocunun öğrenci olmadığı anlaşıldı. Hürriyet'in haberine göre, Akil saldırının ardından konuşmasını tamamladı ve konferanstan ayrıldı.

 

Akil: Saldırıların artması şaşırtıcı olmaz 

 

Akil, saldırı sonrası Cihan'a açıklama yaptığı açıklamada ise saldırganın Ermeni asıllı Fransız vatandaşı olduğunu belirtti. Güvenlik görevlilerinin saldırganın kimliğine ulaştığını dile getiren Akil, “Daha önce de saldırdılar. Marsilya’da ve Paris’te turizm ofisine de saldırdılar” dedi. 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla bu şekildeki saldırıların artıp artmayacağının sorulması üzerine Büyükelçi Akil, "O konuyu diasporaya sormanız lazım. Artması şaşırtıcı olmaz" cevabını verdi. 

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