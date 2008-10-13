Türkiye’nin osteoporoz haritası çıkarılacak

Osteoporoz tedavisine yılda 300 milyon dolar harcanıyor

Osteoporoza 20 dakikada süper teşhis





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Türkiye Osteoporoz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlen Peker, Türkiye’nin osteoporoz verilerini oluşturma amacıyla yürüttükleri çalışma çerçevesinde 12 ilde 24 bin kişiye ulaşılacağını anlattı.Çalışma yapılacak kişilerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirleneceğini ifade eden Prof. Dr. Peker, “TÜİK verileri doğrultusunda Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Rize ve Samsun’da çeşitli mahallelerde yaşayan 50 yaş üzeri kadın ve erkeklere ulaşılarak, anket ve kemik yoğunluğu ölçümleri ile osteoporoz ve bu hastalığa bağlı kırık oranları araştırılacak” dedi.Osteoporozun, kemiğin kalitesini bozup, yoğunluğunu azaltarak kırılma riskini artıran bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Peker, şöyle konuştu:“Osteoporoz en sık kalçada, ön kolda ve omurlarda kırıklara neden olabiliyor. Kırık meydana gelene kadar hastalık belirti vermeyebilir. Bu nedenle bizim açımızdan Türkiye’de osteoporoz sıklığı ile hastalığa bağlı kırık oranlarını bilmek büyük önem taşıyor. Türkiye Osteoporoz Derneği uzun süredir bu epidemiyoloji (sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen dal) çalışması üzerine yoğunlaşmıştır. Osteoporoz konusunda Türkiye verilerini sunacak çalışma ile hastalığın kent ve kırsal alanda yaşayanlar üzerindeki etkisini de belirleyeceğiz.”Araştırmanın, uluslararası alanda kabul edilebilmesi için güvenilir olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Peker, uzun bir planlama döneminin ardından gelecek aylarda başlayacak çalışmanın 2009’un ilk yarısında tamamlanacağını bildirdi.Prof. Dr. Peker, kadınların yanı sıra erkekleri de etkileyen kemik kaybı konusunda Türk insanının yeterli farkındalığa sahip olmadığını belirtti.Osteoporozun çeşitli tedavi yöntemleri bulunduğuna, buna karşın hastalıktan korunmanın da önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Peker, “Osteoporozdan korunmak için öncelikle doğru beslenmek gerekiyor. Beslenme, yeteri kadar kalsiyum içermeli. Yiyeceklerle yeterli miktarda D vitamini alınamadığı için D vitamini güneş ışınları yoluyla veya destek tedavisi olarak alınmalıdır. Hastalıktan korunmada aktif bir yaşam, düzenli egzersiz yapma, sigara ile alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmanın da büyük rolü var” şeklinde konuştu.