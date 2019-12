Türkiye'nin Oscar'larına geri sayım başladı

Altın Portakal’da festival nişanı Filiz Akın’ın

Antalya Belediyesinde belediye tabibi olarak çalışan ve sanata düşkünlüğü ile tanınan, 1963 yılında da belediye başkanı seçilen Avni Tolunay'ın öncülüğünde 1964'te ulusal olarak başlayan Altın Portakal Film Festivali, ilginin büyük olması nedeniyle geleneksel hale getirildi. Misyonu Türk sinema sektörünü maddi ve manevi desteklemek, Türk film yapımcısını nitelikli yapıtlar üretmeye teşvik etmek olarak belirlenen festival, sinema dünyasında yarattığı heyecan ile bir anlamda "Türkiye'nin Oscar'ı" haline geldi.Avni Tolunay'ın başkanlığı süresince kesintisiz devam eden Altın Portakal Film Festivali'nin bayrağını, 1973 yılında belediye başkanlığına seçilen Selahattin Tonguç devraldı. 1978 yılında plastik sanatları da bünyesine alan festival, bu dalda uluslararası olarak gerçekleştirildi. 1979 yılında düzenlenen 16. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sansür Kurulunun yarışmaya katılan bazı filmleri yasaklayıp, bazı bölümleri de sansürlemek istemesi üzerine protesto edildi. Tüm yapımcılar festivalden çekilme kararı alırken, o yıl sadece kısa metraj film yarışması gerçekleştirildi. 17. Altın Portakal Film Yarışması ise, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi nedeniyle yapılamadı.Festival, 1985 yılından sonra, dönemin Antalya Belediye Başkanı Yener Ulusoy öncülüğünde kurulan Antalya Kültür Sanat Turizm Vakfı (AKSAV) tarafından organize edilmeye başlandı. Yener Ulusoy, 1985 yılında festivale "Akdeniz Akdeniz" adlı uluslararası müzik yarışmasını da ekleyerek, yeni bir boyut kattı.Festival, 1995 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kurulan Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) ile kurumsal bir yapıya kavuştu. Vakıf, 2002 yılının eylül ayından bu yana da Antalya Kültür Sanat Vakfı adıyla hizmet veriyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 2004 yılında AKSAV Başkanlığına seçilmesiyle birlikte, bünyesine Avrasya Film Festivali'ni de katan Altın Portakal, uluslararası platformda boy göstermeye başladı.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde mücadele eden uzun metraj film yarışmasında dağıtılan ödüller, sinema dünyası için her zaman "prestij simgesi" oldu. Zaman zaman ödül alamadığı için tepki gösteren aktör, aktris ve yönetmenleriyle gündeme gelen Altın Portakal'da, bazı isimler ise birden fazla kez ödülü almaya hak kazandı.Altın Portakal'ın en fazla ödül alan yönetmeni, sinema dünyasının duayenlerinden Atıf Yılmaz oldu. Ünlü yönetmen, 6 kez Altın Portakal heykelciğini aldı. Atıf Yılmaz'ın ardından Ömer Kavur 4 kez, Halit Refiğ ve Türk sinemasında olduğu kadar yurt dışındaki başarılarıyla da isminden sıkça söz ettiren Nuri Bilge Ceylan 3'er kez "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu."En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü ise Hülya Koçyiğit 5, Türkan Şoray 4, Fatma Girik, Hale Soygazi, Nur Sürer ve Müjde Ar ise 2'şer kez aldı.44 yıllık festival tarihinde en çok "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan isim ise Tarık Akan oldu. Tarık Akan 6, Fikret Hakan 3, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Genco Erkal, Hakan Balamir, Ekrem Bora, Mehmet Aslantuğ, Şener Şen ve Erkan Can da bu unvana 2'şer kez layık görüldü.Festivalde "En İyi Senaryo" ödülünü 4 kez Yavuz Turgul, 3 kez Sadık Şendil alırken, Vedat Türkali, Umur Bugay ve Erol Keskin ise 2'şer kez bu ödülün sahibi oldu.Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2004 yılında Avrasya Film Festivali'ni bünyesine katınca, sinema sektöründe dünyaca tanınan isimler de Antalya'ya gelmeye başladı. Geçen yıl, sinema tarihin en önemli filmleri arasında gösterilen "The Godfather-Baba" filminin yönetmeni Francis Ford Coppola, dünyaca ünlü yönetmen Nicolas Roeg ile ünlü oyuncular Sophie Marceau, Christopher Lambert, Rossif Sutherland gibi yıldızlar Antalya geldi. Bu yıl da, Avrasya Film Festivali'nin jüri başkanlığını da yapacak "Temel İçgüdü", "Robocop" gibi filmlerin yönetmeni Paul Verhoeven, İranlı yönetmen Majid Majidi, "Son İmparator", "İkiz Tepeler" gibi filmlerin ve festivalde seyirci karşısına çıkacak "ZhanG-Ke" imzalı "24 City"nin yıldızı ünlü oyuncu Joan Chen gelecek."Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinin küçük Hobbit'i, İskoç oyuncu Billy Boyd, Krzysztof Kieslowski'nin "Dekalog", "Veronik'in İkili Yaşamı", "Üç Renk" gibi filmler için yaptığı müziklerle tanınan Zbigniew Preisner, "İngiliz Hasta", "Da Vinci Şifresi" filmlerinden tanınan Alman asıllı ünlü oyuncu Jürgen Pronchow da Antalya'ya gelmesi beklenenler arasında yer alıyor.Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın (AKSAV) işbirliği ile gerçekleştirilecek festivalin ulusal uzun metraj yarışma filmleri de belli oldu.Festivale bu yıl belgesel dalında 87, kısa metrajlı 236 ve uzun metrajlı 34 film başvurdu. Atilla Dorsay, Mithat Alam, Serap Aksoy, Erkan Aktuğ, Tevfik Başer, Necip Sarıcı, Fehmi Yaşar, Ziya Öztan ve Muammer Brav'dan oluşan ön seçici kurulun izlediği 34 ulusal uzun metraj filmden 16'sı, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışmaya hak kazandı.45. Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri şöyle:"Başka Semtin Çocukları" (Aydın Bulut), "Üç Maymun" (Nuri Bilge Ceylan), "Gökten Üç Elma Düştü" (Raşit Çelikezer), "Hayat Var" (Reha Erdem), "İki Çizgi" (Selim Evci), "Son Cellat" (Şahin Gök), "Gölge" (Mehmet Güreli), "Pazar" (Ben Hopkins), "Ulak" (Çağan Irmak), "Süt" (Semih Kaplanoğlu), "Gitmek" (Hüseyin Karabey), "Vicdan" (Erden Kıral) "Bunu Gerçekten Yapmalı Mıyım?" (İsmail Nemci), "Dilber'in Sekiz Günü" (Cemal Şan), "Pandora'nın Kutusu" (Yeşim Ustaoğlu), "Nokta" (Derviş Zaim). Tunca Arslan, Ömer Tuncer ve Ertuğrul Karslıoğlu'nun ön seçici kurulda yer aldığı belgesel filmlerden 27'si de bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ana jürinin değerlendirmesine sunulacak.45. Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışma Filmleri şöyle:"4857" (Petra Holzer-Selçuk Erzurumlu-Ethem Özgüven), "Adakale Sözlerim Çoktur" (İsmet Arasan), "Ağıtçı Kadınlar" (Erdal Özbek-Hüseyin Karaçelik), "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" (Nezih Ünen), "Abdallığın Binasını Sorarsan" (Candan Murat Özcan-Hacı Mehmet Duranoğlu), "Bana Bak" (Ayla Gottschlich), "Bir Gençlik Hikayesi" (Erinç Ulusoy), "Bir Roman Nefesi: Ergün Şenlendirici" (Sedat Yapıcı), "Biz Siz Onlar" (Aylin Eren-Çağdaş Kaya), "Bossert'in İzinde" (Müjgan Taner), "Breath" (Cüneyt Birol), "Ekmek Denizin Dibinde" (İbrahim Yozoğlu), "Gönlümün Sağ Alt Köşesi ZAP" (Kurtuluş Zeydan), "Hayatın Ritmi: Aksak" (Yasin Ali Türkeri), "İşkenceye Tolerans" (Armağan Pekkaya-Umut Kol), "Kayıp Otobüs" (Fevzi Tanpınar), "Lilit'in kız kardeşleri" (Emel Çelebi), "Mevlana Aşkın Dansı" (Kürşat Kırbaz), "Nazım'ın Küba Seyahati" (Çağrı Kınıkoğlu-Gloria Rolando), "Otel Odaları" (Sevinç Yeşiltaş), "Pembe Gri" (Emre Yalgın), "Son Kumsal" (Rüya Arzu Köksal), "Son Savaşçı" (M. Cengiz Tünay), "Tarihin Hızlandırıldığı Ada" (Can Sarvan), "Trans Asya" (Bingöl Elmas), "What About London" (Rıza Kıraç), "Yarına Bir Harf" (Hakan Aytekin).İsa Çelik, Alper Maral ve İhsan Yılmaz'dan oluşan Kısa Metrajlı Film Yarışması Ön Seçici Kurulu'nun izlediği 236 kısa metrajlı filmden ise 25'i festivalde yarışacak.45. Altın Portakal Kısa Metraj Yarışma Filmleri şunlar:"2 Hit Combo" (Gökhan Okur), "Anoptikon" (Özgün Dilek-M. Şakir Aslan-Burkay Doğan), "Babamın Cennetinde" (Cenk Ertürk), "Bekleyiş" (Altan Yücel), "Bir Kaplumbağa ile Tavşan Hikayesi" (Abdulbaki Yavuz), "Butimar" (Erol Mintaş), "Darbe" (Eray Mert), "Dilberler'in Düğünü" (Burkay Doğan), "Evladiye" (Eray Mert), "Feryat" (Caner Erzincan), "Gemeinschaft" (Özlem Akın), "Güvercin Taklası" (Seyfettin Tokmak), "Hüküm" (Rezan Yeşilbaş), "Kafes" (Erdem Tepegöz), "Kağıttan Hayatlar" (Savaş Baykal), "Müdahale" (Özgür Görgün), "Müzik Defteri" (Serkan Yıldırım), "Neden Ben?" (Mehmet Aslan), "Polis" (Cemil Ağacıkoğlu), "Sanat Düşmanı" (Eray Mert), "Sardunya" (Mustafa Emin Büyükcoşkun), "Sek" (Serdar Eren), "Şah Mat" (Sıla Ünlü), "Tutunamayanlar" (Savaş Baykal), "Yokuş" (Mehmet Can Mertoğlu).Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin dünyaya açılan yüzü Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin 4. yılında, festivalin yarışma bölümününde bu yıl 2'si Türk, toplam 12 film yarışacak.4. Uluslararası Avrasya Film Festivali Yarışma Bölümü'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödülleri için yarışacak Türk filmlerinden biri, Nuri Bilge Ceylan'ın 61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" kategorisinde Altın Palmiye ödülü kazanan ve 81. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan filmi "Üç Maymun". Uluslararası Avrasya Film Festivali yarışma bölümünde yarışacak ikinci Türk filmi ise Özcan Alper imzalı "Sonbahar".İsrailli yıldız Ronit Elkabetz ve kardeşi Shlomi Elkabetz'in birlikte yönettiği ve Kudüs Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görülen "Yedi Gün", modern Alman sinemasının ünlü yönetmenlerinden Christian Petzold'un yeni filmi "Jericow", edebiyata özgü duyarlılıkları beyaz perdeye aktarmasıyla tanınan Japon yönetmen Hirokazu Kore-edda'nın "Bitmeyen Yürüyüş", Çek yönetmen Bohdan Slama'nın yönettiği "Kasaba Öğretmeni" , Rashid Masharawi'nin yönettiği, Ramallah'ta yaşayan bir baba ve küçük kızı arasındaki ilişkiyi konu alan "İyi ki Doğdun Laila" da Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde yarışan filmlerden bazıları.Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej yürüyüşü ise, bu yıl 10 Ekimde Talya Convention Center önünden Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'na kadar yapılacak. Sanatçılar, saat 18.30'dan itibaren içinde bulundukları üstü açık araçlardan tramvay yolunu takip ederek Antalyalıları selamlayacakr. Açılış galası ise, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak.Galada ayrıca, Onur Ödülleri de sahiplerinin olacak. Gecede, "Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü" Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) Başkanı Yılmaz Atadeniz'e, "Yıldırım Önal Anı Ödülü" Müşfik Kenter'e, Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (SİNESEN) tarafından belirlenen "Emek Ödülü" ise Işık Şefi Aydın Mesut Yurteri'ye verilecek.Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) ve Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) tarafından belirlenen ve bundan böyle her yıl verilecek "Sinema Başarı Ödülü"nün ilkinin sahibi ise Hülya Avşar olacak.Gecede, sanatçı Candan Erçetin, Altın Portakal'a özel hazırladığı repertuvarla bir konser verecek. Festivalin kapanış galası ise, 19 Ekimde, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılacak.