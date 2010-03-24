Türkiye'nin Oscarları sahiplerini buldu

T24 - 2009 Türk sinemasının en iyilerine verilen 3. Yeşilçam Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Nefes: Vatan Sağolsun'a gitti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür (TÜRSAK) Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliğiyle, Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Yeşilçam Ödülleri, NTV'den canlı yayınlanan törenle sahiplerini buldu.



Meltem Cumbul’un sunduğu, ENBE Orkestrası’nın 'En İyi Film' adayı filmlerin müziklerini çaldığı 3. Yeşilçam Ödülleri Töreni, Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.



En iyi film ödülünü, Levent Semerci'nin yönettiği, senaryosunu Levent Semerci, M. İlkay Altınay ve Hakan Evrensel'in yazdığı Nefes: Vatan Sağolsun filmine gitti.





İki jüri



İki etaptan oluşan ödüllerde aday filmlerin seçimleri, sektör temsilcileri, sinema yazarları ve 3. Yeşilçam Ödülleri aday adayı filmlerin yaratıcılarından oluşan yaklaşık 750 kişilik jüri tarafından noter huzurunda yapıldı.



İlk etap sonucunda 11 kategoride en çok oyu alan adaylar belirlendi. Sektörle birlikte, sinema akademisyenleri, iş, kültür, sanat ve medya dünyasının kamuoyu önderleri konumundaki sinemaseverleri de kapsayan yaklaşık 2 bin 500 isimden oluşan jüri ise Şubat ayının sonunda, ilk etapta belirlenen adayların birincileri için oy kullandı.





Buna göre, 11 kategorideki 'En İyiler' şöyle:



En iyi film: Nefes: Vatan Sağ Olsun



En iyi yönetmen: Reha Erdem-Hayat Var



En iyi kadın oyuncu: Binnur Kaya-Vavien



En iyi erkek oyuncu: Mert Fırat-Başka Dilde Aşk



En iyi yardımcı erkek oyuncu: Cemal Toktaş-Güneşi Gördüm



En iyi yardımcı kadın oyuncu: Derya Alabora-Pandora'nın Kutusu



En iyi görüntü yönetmeni: Soykut Turan-Güneşi Gördüm



En iyi senaryo: Engin Günaydın-Vavien



En iyi müzik: Atilla Özdemiroğlu-Vavien



En iyi genç yetenek: Elit İşcan- Hayat Var



Turkcell ilk film ödülü: Nefes: Vatan Sağolsun-Levent Semerci





Filiz Akın'a ödül



Bu arada, ''Yeşilçam Ödülleri''nde bu yıl ilk kez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk kültür ve sanat yaşamının gelişmesine büyük katkıda bulunan sanatçılara sunduğu ''Kültür ve Sanat Hizmet Ödülü'', Bakanlık Müsteşarı İsmet Yılmaz tarafından, sanat hayatına 100'ün üzerinde film sığdıran Filiz Akın'a verildi.



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Meltem Cumbul'un sunuculuğunu yaptığı ödül töreni, Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası'nın sahne almasıyla başladı.



Törende konuşan TÜRSAK Vakfı Başkanı Engin Yiğitgil, yedinci sanatın, sadece göz kamaştırıcı yaşamların pırıltısından ibaret olmadığını, sinema yapmanın, öncelikle bir adanmışlık, sevgi, emek, inanç ve sabır gerektirdiğini söyledi.



Türk sinemasının, dün olduğu gibi bugün de sevgisinde ve adanmışlığında ölçüsüz, özel insanların omuzlarında yükseldiğini vurgulayan Yiğitgil, ''Türk sinemasını ortak ruhumuzu yorumlayan bir ayna olarak tanıyorsak, bunu bugün teşekkür edeceğimiz 'özel insanların' emeğine borçluyuz'' dedi.



Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de, Beyoğlu'nda yerleşik bir şirket olarak ''Yeşilçam'' ruhunu yaşatmak adına Türk sinemasına katkılarının ilerleyen yıllarda da devam edeceğini kaydederek, Turkcell olarak kendilerini bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, bir iletişim şirketi olarak gördüklerini dile getirdi.



İletişim kurmanın en güzel yollarından birinin de sanat olduğunu düşündüklerini belirten Ciliv, bu nedenle sanata ve sanatçıya destek olmak adına 3 yıldır ''Yeşilçam Ödülleri''ni ana sponsor olarak desteklediklerini kaydetti.



Ciliv, genç yeteneklere de ''Turkcell İlk Film Ödülü'' ile ayrıca destek verdiklerinin altını çizerek, ''Teknolojik alt yapımızı da kullanarak, Turkcell abonelerinin SMS ile oylama sürecine dahil olmalarını sağlıyoruz. Türk sinemasına ilginin her geçen yıl artmasını görmek mutluluk verici'' diye konuştu.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, son yıllarda Türk sinemasında büyük bir hareketlilik olduğuna dikkati çekerek, filmlerin sayısı ve izleyicisinin giderek arttığını, çoğu sinemacının kısıtlı bütçeleriyle ölümsüz eserler yarattığını vurguladı.



Türk sinemasındaki bu yükselişin herkesi gururlandırdığını ifade eden Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Bizler de sinemacılarımızın bu azimlerini, bu başarılarını Yeşilçam Ödülleri ile taçlandırmak istiyoruz. Bu ödüller 'Türkiye'nin Oscarları' olarak anılmaya başlandı. Bana göre Yeşilçam Ödülleri, Oscar ödülleriyle kıyaslandığında daha içten, daha samimi ve dolayısıyla daha gerçek ödüller. Sinemamızı bu kadar özel yapanın Türkiye'nin renkleri ve hikayeleri olduğuna inanıyorum. Ve Beyoğlu'nu da Yeşilçam'sız düşünemiyorum. İyi ki varsın sinema, iyi ki varsın Yeşilçam. Sinemacılarımız çok yaşasın, filmleriyle zihinlerimizi aydınlatmaya, ruhlarımızı zenginleştirmeye devam etsin. Bu akşam hangi filmler kazanırsa kazansın, alkışın da ödülün de en büyüğü Yeşilçam'a, Türk sinemasına.''





