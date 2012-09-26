Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu, jürinin seçtiği film Ateşin Düştüğü Yer oldu.

Seçiçi kurul kararını böyle duyurdu:

26 Eylül tarihinde saat 14.30'de Sanatsal Etkinlikler Komisyonu örgütlerinden oluşan aşağıda isimleri yazılı jüri, seçim yapmak üzere toplandı. 85. Akademi Ödüllerine başvuran Labirent, Yeraltı, Entelköy Efeköy'e Karşı, Fetih 1453, Zenne Dancer, Lal Gece, Araf, Can, Ateş'in Düştüğü Yer, Devir, El Yazısı isimli filmlerden yönetmenliğini İsmail Güneş'in yaptığı Ateşin Düştüğü Yer isimli film Türkiye'yi 85. Akademi Ödüllerinde temsil etmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Jüride şu isimler yer aldı: Ali Atlıhan, Yılmaz Atadeniz, Osman Sınav (oy kullanmadı), Ercan Kesal, Atalay Taşdiken, Sinan Güngör, Murat Tokat, Semih Kaplanoğlu, Sevil Demirci, Mehmet Altıoklar, Dolunay Soysert, Yusuf Sezgin, Taner Barlas (oy kullanmadı), Serdar Akbıyık.