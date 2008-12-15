Türkiye'nin öğrenci albümü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen öğrenci fotoğraflarını internet ortamına taşıdı. Bakanlık, şu ana kadar gönderilen fotoğraflardan 900'ünü internet sitesinde yayınladı.



Daha önce görev başında şehit olan öğretmenler için internette bir sayfa açan MEB, şimdi de öğrencileri sanal aleme taşıdı. Öğrencilerden fotoğraf isteyen bakanlık, yollanan fotoğrafları internet sitesine koydu. Türkiye'nin dört bir yanından MEB'e fotoğraf yağdı.



MEB, internet sitesine şuana kadar tam 900 fotoğraf koydu. Bakanlık, yaptığı bu çalışma ile mekanları uzak olsa dahi ülkenin her köşesindeki öğrenci çeşitliliğini sanal aleme taşıyarak bir albüm oluşturdu. Albüme MEB'in resmi internet sitesinde konulan fotoğraf köşesinden ulaşılabiliniyor.



Fotoğraflarda öğrencilerin büyük kısmının tebessüm ettiği görülüyor. Öğrencilerin albümüne bakanlar ise hoş bir vakit geçiriyor. Öğrenciler arkadaşlarıyla 'OKS' yazısını yazıp fotoğraf çektirmiş.



Eşek, koyun ve köpeğiyle fotoğraf çekilen öğrenciden bebeğiyle fotoğraf çekilen öğrenciye kadar birçok renkli kare MEB'in internet sitesini süslüyor. Sınıfta kitabı başında uyuyan, ders çalışan, ağlayan, asker kıyafetli, karnesiyle fotoğraf çektiren öğrenciler de yer alıyor. Öğrencilerin yolladığı kimi fotoğraflar ise hangi şartlarda eğitim gördüklerini gözler önüne seriyor.



Okula karda yürüyerek giden öğrencilerin fotoğrafı yanında, seyyar satıcılık yapan öğrencinin tezgahının başında ders çalışmasını gösteren fotoğraflar, koltuk değnekleriyle okul duvarının önünde bir anlık mutluluğunu resmeden öğrencilerin duygu yüklü bakışları da Türkiye'nin renklerini MEB'in sitesine taşımış.



Kimi öğrenciler ise Atatürk büstünün önünde ders çalışırken görülüyor. Meslek liselerinde okuyan öğrenciler de atölyelerindeki faaliyetlerini Türkiye ile paylaşıyıyor.



