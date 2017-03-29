Türkiye'nin nohut üretiminde büyük azalma

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, Türkiye'de baklagiller üretiminin yüzde 43'ünü karşılayan nohutta, ekim alanları azalıyor.

DHA'da yer alan habere göre, 2010 yılında 455 bin 690 hektar olan nohut ekim alanları, 2016'ya kadar yaklaşık yüzde 22.8 azalarak 351 bin 687 hektara geriledi. Alandaki azalmaya karşın dekar başına nohut veriminin 116.5 kilogramdan, 129.4 kilograma çıkmasıyla üretimdeki gerileme yüzde 14.3 düzeyinde kaldı.

Buna göre 2010 yılında 530 bin ton 634 ton olan üretim, 2016 yılında 455 bin tona indi. Son 7 yıllık döneme bakıldığında, nohut üretimi 450 bin ton ile 530 bin 634 ton arasında değişti, son 3 yılda ise 450-460 bin ton dolaylarında bir üretim yapıldı.



Dünya birinciliğinden 11'inciliğe

Türkiye'nin dünyanın önemli nohut üreticilerinden olduğuna işaret eden TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 1990'lı yıllarda 860 bin ton nohut üreten ve dünya ihracatının yüzde 62'sini karşılayarak birinci olan Türkiye'nin ihracattaki payının yüzde 1'e, sıralamadaki yerinin de 11'nciliğe indiğini söyledi.

Bayraktar Türkiye'deki nohut tarımıyla ilgili, "Türkiye'de yıllık nohut tüketimi 490 bin tonu buluyor. 2016 yılında 455 bin tonluk üretimin yüzde 5'i olan 22 bin 975 tonu ihraç edilirken, 30 bin 446 ton da ithalat yapıldı. Dünya genelinde verimin düşük olması fiyatların yükselmesine neden oldu. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde döviz kurlarındaki artış, bu dönemde dışardan gelen nohutun fiyatını yükseltiyor" açıklamalarında bulundu.

Nohut el yakıyor

Şemsi Bayraktar, Türkiye'de baklagil üretim maliyetlerinin yüksek olmasının ucuz fiyatla dünya piyasalarına ürün satan ülkeler karşısında rekabet şansını yok ettiğini ifade ederek, "TZOB'un yaptığı son üretici market fiyat farkı araştırmasına göre, 2017 Şubat ayı sonunda nohutta üretici-market fiyat farkı yüzde 137.65'i buldu. Üreticide kilogramı 4 lira 79 kuruş olan nohut, markette 11 lira 38 kuruşa satıldı" dedi.