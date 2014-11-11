'Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası vuruldu' iddiası

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bu sabah Irak'ın Musul kentindeki, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerine yönelik operasyon düzenlediği, vurulan yerler arasında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu iddia edildi.

Rudaw'ın haberine göre bu sabah erken saatlerde, savaş uçakları Ninova vilayetinin merkezi olan Musul’da bombardıman gerçekleştirdi.

Operasyonda vurulan yerler arasında IŞİD'in ana karargahı ile çeşitli işler için kullanılan Türkiye Başkonsolosluğu, Şeriat Mahkemesi, kaymakamlık binası, polis merkezi ile gençlik ve spor müdürlüğü binası yer aldığı öne sürüldü.

Çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğünü ancak henüz kesin bir sayı elde edilemediğini bildirildi.

Başkonsolosluk bilmecesi

IŞİD 11 Haziran 2014 günü Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın düzenleyerek Başkonsolos Öztürk Yılmaz'la birlikte 49 konsolosluk görevlisi ve ailelerini rehin almıştı.

Rehineler 101 gün sonra 19 Eylül'de, MİT'in operasyonuyla serbest kalmıştı ancak o günlerde Başkonsolosluk binasının IŞİD tarafından karargah olarak kullanıldığı iddiaları açıklık kazanmadı. Hatta söz konusu iddialar temmuz ayında TBMM'ye taşınmış, CHP "İslam Devleti isimli terörist örgütün T.C. Musul Başkonsolusluğu binasını ana karargah olarak kullandığına ilişkin iddialar doğru mudur" şeklinde soru önergesi vermişti.