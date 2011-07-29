-TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası elemelerinin kura çekimi yarın Rio De Janeiro'da yapılacak. (A) Milli Takım, TSİ 21.00'de başlayacak kura çekiminde Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alıyor. Türkiye kendisi gibi 2. torbada yer alan Fransa, Karadağ, Rusya, İsveç, Danimarka Slovenya, Sırbistan ve Slovakya ile eşleşemeyecek. Kura çekiminde Avrupa elemelerinde ilk torbada seri başı olan, İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Norveç ve Yunanistan bulunuyor. Diğer torbalardaki takımlar şöyle sıralanıyor: 3. torba: İsviçre, İsrail, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Bosna, Belarus, Ukrayna ve Macaristan. 4. torba: Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Litvanya, Arnavutluk, İskoçya, Kuzey İrlanda, Avusturya ve Polonya. 5. torba: Ermenistan, Finlandiya, Estonya, Kıbrıs Rum kesimi, Letonya, Moldova, Makedonya, Azerbaycan ve Faroe Adaları 6. torba: Galler, Liechtenstein, İzlanda, Kazakistan, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino. Ev sahibi Brezilya'nın elemelerde mücadele etmeden doğrudan katılacağı 2014 Dünya Kupası'nda maçlar 12 Haziran-13 Temmuz'da oynanacak. Kura çekiminde 5 bölgeden 203 takımın mücadele edeceği gruplar belirlenecek. -AVRUPA ELEMELERİ- Dünya Kupası'na Avrupa elemelerinden gelen 13 takım katılacak. Takımlar 9 grupta mücadele edecek ve grupların 8'inde 6, birinde 5 takım yer alacak. Takımlar birbirleriyle biri kendi sahasında biri deplasmanda olmak üzere 2 kez karşılaşacak. 9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlardan en iyi 8'i play-off turuna kalacak ve bu 8 takımdan 4'ü de Dünya Kupası bileti alacak. Gruplarda eleme maçları 7 Eylül 2012 - 15 Ekim 2013 tarihleri arasında oynanacak.