Türkiye'nin mide kanseri haritası çıkarılacak

Mide kanserinin özelliklerini, coğrafi farklılıklarını ve tedavi şekillerini araştırmak amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları 23 Nisan'da açıklanacak.



Dünyada mide kanserinin seyrini araştırmak amacıyla başlatılan REGATE çalışmasının Türkiye'ye yönelik ilk sonuçları Antalya'da düzenlenecek Ulusal Kanser Kongresi'nde açıklanacak.



Araştırmanın ulusal koordinatörü ve uluslararası danışma kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şuayib Yalçın, 23 Nisanda Antalya'da düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye'nin ilk çok merkezli mide kanseri hastalık kayıt çalışması özelliğini taşıyan REGATE çalışması hakkında bilgi verecek.



Prof. Dr. Yalçın ayrıca, Türkiye'de mide kanserinin bölgelere göre dağılımı, beslenme ve aile öyküsüyle ilişkisi konusunda açıklamalar yaparak, Türkiye'de mide kanseri haritası oluşturulmasına yönelik verileri sunacak.



Yalçın, 2004-2008 yıllarında 5 kıtada toplam 10 bin 200 hasta ve Türkiye'de 11 merkezdeki 412 hastadan elde edilen sonuçlar hakkında değerlendirme yapacak.



(AA)