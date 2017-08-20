Türkiye’nin kurban sayısı yüzden fazla ülkenin hayvan sayısından fazla

Ankara, 20 Ağustos (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 80 milyon nüfusu, 5 milyonu aşkın sığınmacısı ve yabancısıyla çok büyük bir ülke olan Türkiye’nin hemen her alanda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda kesilecek kurban sayısının da olağanüstü rakamlara ulaştığına dikkat çekerek “4 günlük bayram döneminde kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 102 ülkenin sığır, küçükbaş hayvan sayısı ise 136 ülkenin koyun varlığından daha fazla olacak” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2014 yılı Kurban Bayramı’nda 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş, 2015 yılı Kurban Bayramı’nda 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016 yılında ise 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini hatırlattı. Bu Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 950 bini büyükbaş, 3 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettikleri bildiren Bayraktar, şunları söyledi:

“Ülkemizde 4 günlük bayram döneminde kesilecek 950 bin büyükbaş hayvan, dünyadaki 102 ülkenin her birinin sığır sayısından daha fazladır. Bayramda kesilmesi beklenen 950 bin büyükbaş hayvan sayısından fazla sığır sayısı bulunan ülke sayısı 106’yı ancak buluyor. Türkiye’de 950 bin büyükbaş hayvan kesilecekken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 949 bin baş, Sırbistan’da 920, Finlandiya’da 914, Norveç’te 840, Macaristan’da 782, Malezya’da 746, Letonya’da 713, Sierra Leone’de 692, Ermenistan’da 677, Tunus’ta 671, Yunanistan’da 659, İsviçre’de 618, Bulgaristan’da 575, Kuzey Kore’de 575, İsrail’de 461, Umman’da 365, Suudi Arabistan’da 354, Libya’da 200, Tayvan’da 144, Lübnan’da 87, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 87, Ürdün’de 69 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Kurban Bayramı’nda kesilecek büyükbaş hayvan sayısı Suudi Arabistan’ın sığır varlığının 2,7 katına ulaşıyor.”

Kesilecek küçükbaş sayısı ve bazı ülkelerin koyun varlığı

Kurban Bayramı’nda 4 günde kesileceğini tahmin ettikleri 3 milyon baş küçükbaş hayvanın, 136 ülkenin her birinin toplam koyun varlığından daha fazla olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Kurban Bayramı’nda kesilmesi beklenen küçükbaş hayvan sayısından fazla koyun varlığına sahip ülke sayısının sadece 57 olduğunu belirtti.



