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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldıran 4 kişi tutuklandı

Şüphelilerin, ceza kanununun 180'inci maddesine göre "kasten yangın çıkarma" ile suçlandığı kaydedildi

27 Mart 2018 02:09

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne düzenlenen molotofkokteylli saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kopenhag Polisi'nden yapılan basın açıklamasına göre, saldırının  yapıldığı 19 Mart'tan beri Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) ile yürütülen titiz  bir çalışmanın ardından, hafta sonu Sjaelland adası genelinde, olayla ilgisi  olduğu tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı.

Cumartesi gözaltına alınanlar arasında bulunan 2 şüpheli dün hakim  karşısına çıkarılırken, şüphelilerin 24 gün boyunca tutuklu kalmasına  hükmedildi. 

Dün gözaltına alınan ve 23 yaşlarında olduğu açıklanan 2 şüpheli ise  bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki şüphelinin 22 gün boyunca tutuklu  kalmasına karar verdi. 

Kopenhag polisi, 4 tutuklamayla beraber saldırıyı gerçekleştiren 4  kişinin yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerin, ceza kanununun 180’inci maddesine göre "kasten yangın çıkarma" ile suçlandığı kaydedildi. 

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, polisin olayı aydınlatmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade  etti.

Rasmussen, paylaşımında, "Yabancı devletlerin diplomatik  temsilcilerine saldırıda bulunulması çok ciddi bir eylem. Polis ve Polis  İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) olayı aydınlatmak için verdiği çabanın, meyve verdiğini görmekten dolayı mutluluk duydum." değerlendirmesini yaptı.

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