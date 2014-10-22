Financial Times: Türkiye Kobanê'de 'U dönüşü' yaptı

Türkiye'nin Kobanê’de IŞİD’e karşı savaşan PKK bağlantılı PYD’ye yardımla ilgili çelişkili tutumu, dünya medyasında tartışma konusu oldu. Pek çok yayın kuruluşu, Türkiye’nin Kuzey Iraklı Kürt silahlı gücü peşmergelerin Kobani’ye geçişine izin kararının ‘beklenmedik’ olduğunu belirtirken, değişikliğin ABD’nin baskısıyla geldiğinin altını çizdi. İngiliz Financial Times gazetesi, birinci sayfadan verdiği haberde “Türkiye, ABD baskısıyla Kobani’de dramatik bir U dönüşü yaptı” başlığını kullandı. BBC de karar değişikliğini ‘U dönüşü’ olarak niteledi. Amerikan New York Times, kararı ‘uluslararası baskının’ yansıması olarak değerlendirdi.

Türk hükümetinin attığı son adımları "beklenmedik" bulan yabancı basın, Ankara’nın ABD baskısına ‘boyun eğerek’ Kobani konusunda ‘U dönüşü’ yaptığını belirtiyor.

Türkiye’nin Kobani’ye peşmerge geçişine izin vermesi kararına dair yabancı medyada çıkan bazı yorumlar şöyle:

Financial Times (FT): Türkiye’nin ABD’nin baskısına direnemeyerek Kobani politikasında bir ‘U dönüşü gerçekleştirdiğini’ yazan FT, Ankara ve Washington arasında Kobani üzerinden haftalardır “gerilim yaşandığını ve Türkiye’nin dönüşüyle bu gerilimin yatıştığını” öne sürdü. FT, “Türkiye’nin itirazlarına rağmen ABD, Kobani’ye silah yardımı yaptı ve Iraklı peşmergelerin Kobani’ye geçişine izin vermezse Kobani’deki savaşçıları silahlandırmaya devam edeceğini söyledi. Bunun üzerine Ankara politikası değişti.” ifadelerini kullandı.

BBC: ‘U dönüşü’ olarak nitelediği Ankara’nın peşmerge adımının Amerika’nın Kobani’deki Kürt savaşçılara havadan silah yardımı yapmasının ardından geldiğini belirten İngiliz yayın kuruluşu, “Bu, Türk hükümeti tarafından yapılan bir derece, önemli ve beklenmedik bir hareket.” yorumunda bulundu.

New York Times (NYT): Gazete, tavır değişikliğini ‘tırmanan uluslararası baskının’ bir yansıması olarak niteledi ve kararın Erdoğan’a, PKK ile ilgili tutumunu korurken politikasına yönelik bazı eleştirilerini giderme olanağını sağladığını savundu. NYT’ye göre, Türkiye’nin peşmergelere Kobani’ye geçiş izni vermesi, ABD’nin PYD militanlarına silah ve mühimmat yardımı yapmasını da sessizce kabullendiği anlamını taşıyor.

Wall Street Journal (WSJ): Kobani’deki savaşçıları ‘düşman’ olarak değerlendiren bir ülke için son alınan kararın ‘şaşırtıcı bir U dönüşü’ olduğunu ifade eden WSJ, Türkiye’nin attığı adımın ABD’li yetkilileri tatmin etmediğini iddia etti. Gazeteye konuşan bir Amerikalı yetkili, Kobani’ye geçiş için sadece Iraklı Kürtlere izin verildiğini, Türkiyeli ve Suriyeli Kürtlere ise izin verilmediğini söyledi.

Los Angeles Times (LA Times): Gazete, “Türkiye’nin attığı adım, Türkiye’nin Kobani’yi aşırı unsurlardan kurtarmak için bir şeyler yapması yönünde yurtiçinde ve yurtdışında tırmanan çağrılarına açık bir tavizdi.” ifadelerini kullandı. Türk yetkililerin Kobani’nin düşmesini istemediklerinde ısrar ederken çöküşünü önlemek için adım atmayı reddederek bir “çelişki” içine girdiklerini öne süren LA Times, “O kadar birbiriyle çelişen çıkarlar ve ittifaklar varken Ankara, kabul edilebilir bir orta yolu seçti, yani Irak’taki peşmergelere izin vermek.” değerlendirmesini yaptı.

Mannheimer Morgen: Alman gazetesi, Ankara’nın Kobani’ye el uzatmakta ayak diremesinin sebebi olarak IŞİD’in Türkiye’de terör eylemleri yapmasından korkması olduğunu hatırlatarak, “Herhalde ABD’nin baskısı karşısında Erdoğan ilk adımı atma kararı aldı. Şimdi Kürtlerin gerçekten bir şansı olup olmadığı ortaya çıkacak.” ifadelerine yer verdi.

Guardian: İngiliz gazetesine göre, Türk hükümetinin Kobani’deki savaşa yönelik sessiz kalması dolayısıyla yapılan içerden protestolar, hükümeti dramatik bir değişime itti.

Times: Türkiye’nin ‘beklenmedik bir şekilde’ Iraklı Kürtlerin Kobani’ye geçişine izin vereceğini açıklamasına değinen gazete, ABD özel güçleri tarafından eğitilen Kürt birliklerinin Kobani’deki savaşa katılmak üzere yola çıktığını yazdı. Haberde, Iraklı peşmergelerin Türkiye’den Kobani’ye geçişine izin verilmesinin, hem Türkiye’nin sınırları ötesindeki etkisini artırabileceği hem de Iraklı ve Suriyeli Kürtler arasındaki ayrışmadan çıkar sağlayabileceği yorumu yer aldı.