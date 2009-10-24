'Türkiye’nin kalbine bu kadar uzman yetmez’

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi dün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımıyla akşam saatlerinde resmi açılışı yapılan kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol, kongrenin, dört bine yakın katılımcı sayısı ve bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Çetin Erol’dan sonra Türk Kardiyoloji Derneği Genel Başkanlığı’nı üstlenecek olan Prof. Dr. Oktay Ergene de Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a iki önemli mesaj iletmek istediğini ifade etti.



Derneğin 6 yıl olması gerektiği yönündeki önerisi doğrultusunda beş yıla çıkarılan “kardiyoloji uzmanlık eğitiminin” tekrar dört yıla indirildiğini anımsatan Ergene, şöyle konuştu:



‘Eğitim süresi ve uzman sayısı az’



“Avrupa’da bu eğitim 6 yıl. Bizde 5 yıl bile çok görüldü ve 4 yıla indirildi. Belki klinik kardiyoloji eğitimi 4 yıl olabilir ama girişimsel kardiyologların eğitiminde 4 yıl yeterli değil. Eğitim süresinin 6 yıla çıkarılmasında ısrarcıyız.



İç hastalıkları uzmanlarının da bazı kardiyovasküler ilaçları yazamaması ciddi rahatsızlık oluşturuyor. Türkiye’de iki bin civarında fiili çalışan kardiyolog, 300 endokrinoloji ve 200 nefroloji uzmanı var. Türkiye’nin kalp ve damar sağlığını korumak bu kadar az kadroyla götürülemez. İlaçlar aile hekimlerince de yazılmalı.”



Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ömer Kozan da “tam gün” yasa tasarısını eleştirdi. Kozan tam gün hasta bakımıyla vakit geçirecek olan hekimin araştırma ve eğitime zamanı kalmayacağını söyledi.