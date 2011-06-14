-TÜRKİYE'NİN İTİBARI ARTTI ANKARA (A.A)- 14.06.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Artık Türkiye bundan sonra bir demokratik ülkedir. Bunda hiç tereddüt yok. Sorunlarını demokrasi içerisinde, demokratik kanallar kullanmak suretiyle ve parlamentosunda çözebilecek güce, katılıma ve temsile de ulaşmıştır'' dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çiçek, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının 60. Hükümetin son toplantısı olduğunu belirterek, bakanların yeni hükümet oluşuncaya kadar görevlerine devam edeceklerini söyledi. 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilen genel seçimin 16. seçim olduğunu anımsatan Çiçek, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında son toplantı olması dolayısıyla genel bir değerlendirme yapıldığını dile getirdi. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alındığını bildiren Cemil Çiçek, bakanların hem Türkiye genelindeki hem de seçim bölgelerindeki değerlendirmelerini aktardıklarını ifade etti. Hükümet Sözcüsü Çiçek, şunları söyledi: ''Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten milletimiz büyük bir demokratik bilinçle, olgunlukla sandık başına gitmiştir. Bu seçim sonuçları Türkiye'nin itibarını da arttırmıştır. Halkının çok büyük bir ekseriyeti Müslüman olan Türkiye, aynı zamanda demokratik değerlerle inançlarını birleştirmiş örnek bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'ye demokrasi konusunda duyulan güven de artmıştır. Kimsenin artık Türkiye'de 'ekseni kayıyordu, kaymıyordu, şöyle olacak, böyle olacak' diye korku ve endişe pompalamasına gerek yoktur. Herkes bu sonuçları yeni baştan değerlendirmelidir ve milletimizin mesajlarını da hep beraber doğru okumalıyız. Yine bu seçim sonuçları Türkiye'nin marka bir ülke haline geldiğini de göstermiştir. Türkiye'nin özgül ağırlığı da artmıştır. Artık Türkiye bundan sonra bir demokratik ülkedir. Bunda hiç tereddüt yok. Sorunlarını demokrasi içerisinde, demokratik kanallar kullanmak suretiyle ve parlamentosunda çözebilecek güce, katılıma ve temsile de ulaşmıştır. Bu sonucun hasıl olmasında milletimize şükran duygularımızı 60. Hükümet adına bir defa daha ifade etmek istiyoruz.'' Cemil Çiçek, seçimlerin ufak tefek olaylar dışında büyük bir olgunlukla gerçekleştiğini ifade ederek, seçimde görev alan güvenlik güçlerine, başta YSK olmak üzere yargı teşkilatına, sandık kurullarında görev yapan kamu görevlilerini ve parti yetkililerine teşekkür etti.