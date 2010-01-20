'Türkiye'nin İsrail'e ihtiyacı yok'

T24 - İsrail Askeri İstihbarat Şefi Amos Yadlin, İsrail ile Türkiye'nin arasının açılmasının sebebinin Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşması olduğunu ileri sürdü.



Yadlin, İsrail parlamentosu Knesset'teki dışişleri komisyonuna verdiği brifingde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik konusunda beklentilerine karşılık bulamaması ve Suriye konusundaki kaygılarının hafiflemesi nedeniyle politika değişikliğine gittiğini savundu.



Yadlin brifingde yaptığı konuşmada, "Türkiye artık İsrail ile yakın ilişki kurma ihtiyacını hissetmiyor. Türk yetkililer, Atatürk'ün laik yaklaşımından biraz daha uzaklaşma ve radikal bir yaklaşıma doğru yol almayı içeren sürecin içine girdi" diye konuştu.



Öte yandan İtalyan Ansa haber ajansının Kudüs mahreçli haberinde de Yadlin'in komisyon üyelerinde verdiği brifingde, "(Ankara ile) mevcut gerilimin ötesinde, özde yaşanan uzaklaşma, her iki ülkenin stratejik meseleleri ve ortak çıkarlarıyla alakalıdır. İsrail ve Türkiye'yi biraraya getiren stratejik meseleler varlığını korusa da geçmişteki stratejik yakınlığın yerinde yeller esmektedir" dediği belirtildi.

