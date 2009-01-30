Türkiye'nin IMF'ye borcunda artış...

Türkiye'nin, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcu, 2008 sonu itibariyle 8 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti



Türkiye'nin, IMF'ye borcu 2007 sonunda 7 milyar 158 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Hazine Müsteşarlığı'nın Ocak 2009 Kamu Borç Yönetimi Raporu'na göre, 2008 yılında, IMF'den kullanım 3 milyar 463 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu dönemde IMF'ye yapılan borç servisi 2 milyar 314 milyon dolar oldu. Söz konusu paranın 1 milyar 916 milyon dolarını ana para, 398 milyon dolarını da faiz oluşturdu.



2003 yılı sonunda 24 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunan IMF'ye borç stoku, 2004 yılında 21 milyar 507 milyon dolara, 2005 sonunda 14 milyar 646 milyon dolara, 2006 sonunda da 10 milyar 762 milyon dolara, 2007 sonunda da 7 milyar 158 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin IMF'ye borç stoku 2008 yılı sonu itibariyle 8 milyar 524 milyon dolar oldu.



Dış borç ödemeleri



Rapordaki, merkezi yönetim dış borç ödeme projeksiyonlarına göre Türkiye, bu yılın kalan 11 ayında 10 milyar 736 milyon dolar dış borç ödeyecek.



Ocak ayındaki 725 milyon dolarlık rakam da dikkate alındığında, Türkiye'nin 2009 yılı dış borç servisi 11 milyar 461 milyon doları bulacak. Buna göre, şubat ayında 973 milyon dolar, martta 1 milyar 94 milyon dolar, nisanda 623 milyon dolar, mayısta 698 milyon dolar, haziranda 2 milyar 4 milyon dolar, temmuzda 723 milyon dolar, ağustosta 682 milyon dolar, eylülde 1 milyar 878 milyon dolar, ekimde 705 milyon dolar, kasımda 513 milyon dolar, aralıkta da 843 milyon dolarlık dış borç servisi yapılacak.



Rapora göre Türkiye, 2010 yılında 10,9 milyar dolar, 2011 yılında 9 milyar dolar, 2012 yılında 8,1 milyar dolar, 2013 yılında ise 6 milyar dolar dış borç ödeyecek. (SRK-MOC) 20:02 30/01/09 "

