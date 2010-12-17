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Ekonomi

TÜRKİYE'NİN IMF'DE OY HAKKI ARTTI WASHINGTON (A.A)

17 Aralık 2010 14:53

-TÜRKİYE'NİN IMF'DE OY HAKKI ARTTI WASHINGTON (A.A) - 17.12.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin Fon'daki oy hakkını artıran kota reformlarını onayladı. Reform kapsamında, yüzde 6'dan daha fazla kota payı, yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelere aktarılacak. Bunun yanında, yüzde 6'dan fazla kota, kurulda geniş temsil edilen ülkelerden, daha az temsil edilen ülkelere geçecek. Reformla birlikte, IMF'nin toplam kotaları iki katına (476,8 milyar SDR) çıkarılacak. Gelecekte en fazla oy hakkında sahip 10 IMF üyesi de ABD, Japonya, Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere olacak. -TÜRKİYE'NİN OY HAKKI ARTACAK Reform paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin yüzde 0,55 olan kotası yüzde 0,98'e, oy hakkı da yüzde 0,95'e çıkacak. IMF'de en yüksek paya sahip 20'inci ülke konumuna gelecek olan Türkiye, kota artışından da en fazla faydalanan dördüncü ülke olacak. Sürecin bundan sonraki aşamasında kota reformunun üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Reform paketinin IMF'nın 2012 Yıllık Toplantılarına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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