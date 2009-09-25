'Türkiye'nin imajını bozan dansöz değil kara çarşaf'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Avrupa'da Türk kültürüyle ilgili yanlış bir imaj olduğunu söyleyerek "Türkiye'nin ne damak tadı Turkish lokumdan ibaret, ne biz pala bıyıklı erkekleriz, ne de kızlarımız dansöz kıyafetinde. O yüzden bu unsurlar artık tanıtım filmlerimizde kullanılmayacak" dedi. Bakanın sözlerine ünlü oryantaller yanıt verdi.



Prenses Banu: Dansözlük kanımızda var



Bence Türkiye'yi en iyi tanıtanlar dansözlerdir. Ben 80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'yi temsil etmek için özel pasaport ile dünyayı dolaştım, pek çokülkede tanıtımlara katıldım. Bugüne kadar toplam 35 ülkede dans etmişim. Bizim halkımızın kanında göbek dansı var. Yaptığımız kötü bir şey de değil.Türkiye'ye gelen turist bile önce dansözü olan eğlence mekanlarını gezmek istiyor.



Tanyeli: Bakana katılıyorum



Yurtdışında çok fazla bulunduğum için oradaki insanların bizim modern yüzümüzü fazla bilmedikleri gerçeğine katılıyorum. Türkiye, sadece göbekdansı demek değil. Öte yandan bu dans Türk kültür mozaiğinin içinde bir unsurdur. İnsanlar nasıl İspanya'da flamenko izlemek istiyorlarsa, Türkiye'de de göbek dansı görmeyi bekliyor.



Sibel Barış: Asıl sorun kara çarşaf



Ben 18 yıl önce Çin'e TÜTAV tarafından gönderilen ilk Türk ve ödül alan ilk dansözüm. Türkiye'nin imajını dansözler değil kara çarşaf zedeliyor. Oryantallere Avrupa'da daha çok değer veriyorlar.

