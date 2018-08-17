Türkiye'nin ilk uluslararası fotoğraf sanatçısı müzesi açıldı; buyrunuz Ara Güler'in dünyasına

Ara Güler, eşi benzeri olmayan arşiviyle 'Türkiye tarihinin görsel hafızası', Türkiye'de fotoğraf denilince ilk akla gelen isim. Duayen foto muhabiri Ara Güler'in muhteşem arşivinin tek parça olarak korunması ve geleceğe aktarılması için 2016 yılında Ara Güler ile Doğuş Grubu arasında işbirliğine gidildi. Merakla beklenen Ara Güler Müzesi, 90’ıncı yaş gününde, Bomontiada’da dün düzenlenen ‘Islık Çalan Adam’ sergisiyle açıldı. Müzede, fotoğrafçının eserleri, notları, kişisel eşyaları, fotoğraf makineleri, basın kartları ve koleksiyonları ücretsiz olarak sergilenecek.

Ara güler'in sanatını, kimliğini ve yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan, Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesinin açılışında, Güler'in 90. doğum günü için pasta kesildi. Etkinliğe tekerlekli sandalye ile gelen Güler'e, doğum günü hediyesi olarak müze tarafından basılan ilk kitap olan "Islık Çalan Adam" isimli kitap hediye edildi.

Müze ve araştırma merkezi ücretsiz

Doğuş Grubu Üst Yöneticisi Hüsnü Akhan da kültür sanat alanına yaptıkları desteklerden bahsederek, çok özel bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Akhan, son iki yıldır Ara Güler'le birlikte çalıştıklarını ve bu birliktelikten onur duyduğunu belirterek, "İki yıl önce Ara Bey'le Doğuş Grubu olarak, Ara Güler Doğuş Sanat ve Kültür şirketini oluşturduk. Sevgili Ara Baba da şirketimizin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta. Şirketimiz birbirini besleyen ve sinerji yaratan iki olayı kurguladı. Bunlardan biri Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM), diğeri de Ara Güler Müzesi" dedi.

AGAVAM'ı yaklaşık 8 ay önce açtıklarını aktaran Akhan, burada Ara Güler'in eşsiz arşivinin tek tek gün yüzüne çıkarıldığını ve araştırma merkeziyle müzenin ücretsiz olarak hizmete sunulduğunu dile getirdi.