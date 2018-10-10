Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (Kardemir)Genel Müdürü Ercüment Ünal, Türkiye\'nin mevcut demir yolu ağının 12 bin 532 kilometre olduğunu ve bunun 2023 yılında 25 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Ünal, ray üretiminde Türkiye\'nin tek milli markası olan Kardemir\'in 2023 yılı için demir yolu teker üretiminde 45-50 bin adede kadar çıkacağını da belirtti.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından bu yıl 10-12 Ekim tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu\'nda raylı sistemler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üretim, güvenlik, test ve standartları konuları masaya yatırıldı. Hamit Çepni Konferans Salonu\'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, raylı sistemler pazarında her yıl yaklaşık yüzde 2,6 oranında yıllık büyüme gerçekleştiğini söyledi. Ünal, \"Dünyada bu sektörün en büyük ölçekli firması olan Çin\'in CRRC firmasının yıllık geliri 29 milyar euro\'dan fazladır. Ülkemizde raylı sistemlerin pazar büyüklüğü mevcut ve devam eden yatırımlar kapsamında sürekli artmakta olup, 2013-2017 yılları arasında sadece raylı sistemlere ayrılan kamu bütçesi 71 milyar Türk Lirası olmuştur\" dedi.

Kardemir\'in Türkiye\'nin ilk Türk demirini üreten ve ray üretiminde Türkiye\'nin tek milli markası olduğunu belirten Ünal, \"Türkiye\'nin mevcut demir yolu ağı 12 bin 532 kilometredir. 2023 planımıza baktığımızda demir yolu ağımızın 25 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Raylı sistemlerde özellikle Kardemir rayının da kullanıldığı ağın 2 misline çıkması hedeflendiği yerde, bunun üstünde hareket eden araçlar ve burada kurulacak sinyalizasyon sistemini dikkate alırsak Türkiye\'yi bir kez daha inşa ediyoruz demektir. İnşa edilmesi planlanan projelerin 7 bin 589 kilometresi proje ve ihale aşamasında, 2 bin 650 kilometrelik ise yeni bir ağ ilavemiz olacak. Krizden etkilenmeyen bir sektör. 7 bin 589 kilometre dediğimiz kısımda, biz bu ray siparişlerini de Nisan ayında aldık. Nisan ayında bizim gelecek sene Nisan\'a kadar bir yıllık siparişimiz belliydi. Dolayısıyla sektörde, piyasalarda, dövizde ne olursa olsun hiçbir şekilde etkilenmeyen bir sektör var\" diye konuştu.

Kardemir\'in Türkiye\'nin tek ray üretici olduğuna dikkat çeken Ünal, \"TÜBİTAK, üniversite ve sanayi iş birliğiyle ray haddehanemizde yeni bir yatırım gerçekleşmiş ve 2017 yılında rayın kullanım ömrünü artıran sertleştirme tesisi devreye alındı. Bu yatırım ray ihraç pazarlarında şirketimizin rekabet gücünü artırmış hem de TCDD\'nin ithal ettiği mantarı sertleştirilmiş rayları da şirketimizden temin edebilmesine imkan sağlamıştır. Ülkemizin raylı sistem araçlarında mevcut ve devam eden yatırımlar da göz önünde bulundurularak özellikle yük vagonu ve metro, tramvay, hafif raylı sistem araçlarına ihtiyacı bulunmaktadır\" dedi.

Ünal, demir yolu tekerleği üretim sisteminde de denemeler yapıldığını ifade ederek, \"Raylı sistemler hükümetimizin de önem verdiği bir konu. Başlangıcımız yük vagonu olacak şekilde, biz demir yolu teker üretim tesisini 24 Eylül gibi ilk denememizi yaptık. 200 bin adet demir yolu teker üretimini yapacak bir tesisimiz var. Yaklaşık şu anki ihtiyacımız 25-30 bin adetlerde ancak 2023 planında 45-50 bin adede kadar çıkacak. Bu demek ki ihracat ağırlıklı bir demir yolu teker üretimi yapacağız. Tamamı ithal edilen demir yolu tekerlerini yerli olarak karşılamanın yanı sıra Kardemir\'in ihraç pazarlarındaki gücünü artıracaktır\" diye konuştu.

Kardemir işçileri de sosyal paylaşım hesaplarından \'İlk tren tekeri üretimi başladı\' yazarak deneme üretiminde bulunan tren tekerinin fotoğrafını paylaştı.



FOTOĞRAFLI