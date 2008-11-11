Türkiye'nin ilk seramik enstrümanı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından seramikten yöreye özgü kabak kemane yapıldı.



Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serap Ünal, TÜBİTAK tarafından da onaylanan "Göller Bölgesi Killerinden Teke Yöresi Yaylı Çalgılarının Üretimi ve Geliştirilmesi" projesi kapsamında seramikten kabak kemane ürettiklerini dile getirdi.



Teke yöresine özgü kemaneyi 7 boyda ürettiklerini ve projenin 6 ay sürdüğünü anlatan Ünal, "Türkiye'nin seramikten yapılan ilk müzik aletini ürettik" dedi.



Seramik kabak kemanenin yapılan analizler sonucunda geleneksel kemane sesi verdiğini belirten Serap Ünal, "Hatta ses kalitesinin daha yüksek olduğu ve halk müziğine daha çok uygun olduğu tespit edilerek üretimine başlandı" diye konuştu.



Serap Ünal, kabak kemanenin kalıplarının hazırlandığını, ihtiyaç halinde seri üretim de yapabileceklerini vurguladı.



Merkezde önümüzdeki dönemlerde seramikten başka müzik aletleri de üretileceğini kaydeden Ünal, seramik kemanenin tanıtımı ve satışı için Bulgaristan Troyan Seramik Festivali, Hırvatistan Keremiko Postmodern Seramik Yarışması ve Kamboçya Kimmer Primitif Potori Festivali'ne katılacaklarını bildirdi.