T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye'nin ilk seramik enstrümanı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından seramikten yöreye özgü kabak kemane yapıldı.

11 Kasım 2008 02:00

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından seramikten yöreye özgü kabak kemane yapıldı.

Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serap Ünal, TÜBİTAK tarafından da onaylanan "Göller Bölgesi Killerinden Teke Yöresi Yaylı Çalgılarının Üretimi ve Geliştirilmesi" projesi kapsamında seramikten kabak kemane ürettiklerini dile getirdi.

Teke yöresine özgü kemaneyi 7 boyda ürettiklerini ve projenin 6 ay sürdüğünü anlatan Ünal, "Türkiye'nin seramikten yapılan ilk müzik aletini ürettik" dedi.

Seramik kabak kemanenin yapılan analizler sonucunda geleneksel kemane sesi verdiğini belirten Serap Ünal, "Hatta ses kalitesinin daha yüksek olduğu ve halk müziğine daha çok uygun olduğu tespit edilerek üretimine başlandı" diye konuştu.

Serap Ünal, kabak kemanenin kalıplarının hazırlandığını, ihtiyaç halinde seri üretim de yapabileceklerini vurguladı.

Merkezde önümüzdeki dönemlerde seramikten başka müzik aletleri de üretileceğini kaydeden Ünal, seramik kemanenin tanıtımı ve satışı için Bulgaristan Troyan Seramik Festivali, Hırvatistan Keremiko Postmodern Seramik Yarışması ve Kamboçya Kimmer Primitif Potori Festivali'ne katılacaklarını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24