T24 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MİLGEM (Milli Gemi) projesi kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk savaş gemisi ilk seyrine çıktı. Projenin ikinci gemisi olan Büyükada'nın (F-512) tekne inşasına ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam edildiği duyuruldu.





Genelkurmay Başkanlığı, MİLGEM Projesi adı altında, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, 22 Ocak 2007 tarihinde inşasına başlanan Heybeliada F-511 Korveti'nin 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildiğini hatırlatırken, 02 Kasım 2010 tarihinde ise ilk seyrine çıktığını duyudu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MİLGEM Projesiyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir savaş gemisinin savaş sistemleri de dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamalarını tamamen milli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, bu projeyle çok sayıda milli sanayi kuruluşu, üniversite ve bilimsel kurumu da bir araya getirerek, bilgi ve tecrübe birikimiyle Türkiye'nin kendi savaş gemisinin tasarım ve üretimini yapmasını sağlandığıda açıklandı.

Yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Türkiye'nin ilk milli üretim savaş gemisi olan Heybeliada (F 511)'nın donatım, test/tecrübe ve eğitim faaliyetlerine yoğun bir program dahilinde devam edilmektedir.

Bu kapsamda; 02 Kasım 2010 tarihinden itibaren Deniz Kabul Tecrübelerine başlanılan Heybeliada (F-511)'nın, ana tahrik (ana makina), seyir sistemleri ve savaş sistemlerinin deniz şartlarındaki performans kontrolleri yapılmaktadır. Projenin ikinci gemisi olan BÜYÜKADA (F-512)'nın tekne inşası da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam etmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Heybeliada'nın (F-511) tasarım, inşa ve kullanım sürecinden elde edilecek bilgi ve tecrübeler ışığında Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik su üstü ve su altı silah sistem ve platformlarının geliştirilmesine devam edilecektir."



5 yıldızlı konfora sahip

MİLGEM projesi kapsamında üretilmeye başlanan Türkiye'nin ilk savaş gemisinin 5 yıldızlı konfora sahip olduğu öğrenildi. Tüm kamaralarda modern mobilya ve aydınlatma sistemlerinin kullanıldığı gemide, toplam 108 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Helikopterin konuşlanması için hangara, 10 tona kadar helikopterlerin gece gündüz iniş kalkış imkanına sahip olacak. Denizde kalma süresi lojistik destekli 21 gün, lojistik desteksiz 10 gün olan gemide 20 tona yakın tatlı su üretilebilecek.

