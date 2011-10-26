-Türkiye'nin ilk panoramik müzesi Bursa'da kurulacak BURSA (A.A) - 26.10.2011 - ''Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Bursa'nın fethi''nin anlatılacağı Türkiye'nin ilk panoramik müzesinin, Bursa'da kurulacağı bildirildi. Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müze için dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ile Bilkent Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi'nde görüştü. Prof. Dr. İnalcık, panoramik müze fikrinin kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, Bursa'nın Osmanlı tarihinde büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı. Müzenin, Bursa'nın tarihi zenginliğine yakışacak bir proje olduğunu vurgulayan İnalcık, ''Osmanlı Devleti'nin kurulduğu, ilk teşkilatlanmanın oluştuğu Bursa'da kuruluşu ve fethi anlatan panoramik müze, elbette ki Osmanlı tarihi için de heyecan verici bir çalışma olacak'' dedi. Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'ı tebrik eden İnalcık, projeye tam destek verdiğini söyledi. Mustafa Dündar da müzenin baş danışmanlığını Osmanlı tarihçilerinin duayeni Prof. Dr. İnalcık'ın yapacağını bildirdi. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'ya yapacakları panoramik müzeyle ilgili Prof. Dr. İnalcık'ın bilgi ve birikimden faydalanmak istediklerini ifade eden Dündar, ''Osmanlı ve Bursa tarihi adına önemli bir adım atıyoruz'' dedi. Dündar, panoramik müzenin Bursa için de büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Osmanlı Devleti'nin dünyaya hükmetmiş hoşgörü ve adalete dayalı felsefesinin temellerinin atıldığı Bursa'da, muhteşem bir projenin arifesindeyiz. Beylikten imparatorluğa tarih Bursa'da yeniden canlanacak. Böylesine önemli bir projeye Türkiye'nin yetiştirdiği dünyanın en saygın tarihçilerinden biri olan Halil İnalcık hocamızın da destek vermesi bizler için oldukça değerli.'' Müzenin aslına uygun olması için altyapı çalışmalarının önemine dikkat çeken Dündar, çalışmaların yakında meyvelerini vereceğini bildirdi.