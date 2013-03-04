T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'nin ilk Laz televizyon kanalı açılıyor!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 14 yıl önce kurulan ve bugüne kadar karasal-yerel yayın yapan Gelişim TV, 2013 yılından itibaren uydu üzerinden Lazca yayın yapacak

04 Mart 2013 13:55

Rize'de Gelişim TV adı altında yayın yapan yerel televizyon kanalı, 2013 yılının ilk ayından itibaren uydu üzerinden Lazca olarak yayın yapmaya hazırlanıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 14 yıl önce kurulan ve bugüne kadar karasal-yerel yayın yapan Gelişim TV, 2013 yılından itibaren uydu üzerinden yayın yapacak. İsmini Lazca bir isimle değiştirecek olan kanal, kültürel programlarının büyük bir kısmını da Lazca olarak yayınlayacak. Kanal, yeni yılda haber bültenlerini de Lazca olarak yayınlamayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gelişim Televizyonu Genel Müdürü Turgay Terzibaş, “14 yıldır ilçemizde yayın yapıyoruz. Artık bölgemizin sesini yeni yayın politikalarımız ile dünyaya duyuracağız. 2013 yılının ilk ayı içerisinde uydu üzerinden yayın yapmaya başlayacağız. Program akışımızın büyük bir bölümü Lazca olarak yapacağız. Belli bir süre sonra haber bültenlerimizi de Lazca olarak sunacağız. Bu şekilde bölgemizin kültürünü diğer kültürlere de tanıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

ETİKETLER

kameratvtelevizyonlazgelişim tvrize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24