Türkiye'nin ilk Laz televizyon kanalı açılıyor!

Rize'de Gelişim TV adı altında yayın yapan yerel televizyon kanalı, 2013 yılının ilk ayından itibaren uydu üzerinden Lazca olarak yayın yapmaya hazırlanıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 14 yıl önce kurulan ve bugüne kadar karasal-yerel yayın yapan Gelişim TV, 2013 yılından itibaren uydu üzerinden yayın yapacak. İsmini Lazca bir isimle değiştirecek olan kanal, kültürel programlarının büyük bir kısmını da Lazca olarak yayınlayacak. Kanal, yeni yılda haber bültenlerini de Lazca olarak yayınlamayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gelişim Televizyonu Genel Müdürü Turgay Terzibaş, “14 yıldır ilçemizde yayın yapıyoruz. Artık bölgemizin sesini yeni yayın politikalarımız ile dünyaya duyuracağız. 2013 yılının ilk ayı içerisinde uydu üzerinden yayın yapmaya başlayacağız. Program akışımızın büyük bir bölümü Lazca olarak yapacağız. Belli bir süre sonra haber bültenlerimizi de Lazca olarak sunacağız. Bu şekilde bölgemizin kültürünü diğer kültürlere de tanıtmayı hedefliyoruz.” dedi.