Türkiye'nin ilk Kürt Kısa Film Yarışması

T24- Batman'da başlayan 1. Yılmaz Güney Kürt Kısa Film Yarışması'nda, 42 film yarışacak. Yarışmada jüri üyeleri arasında Özcan Alper ve Kazım Öz gibi ödüllü yönetmenler bulunuyor.





Batman Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Yılmaz Güney Kürt Kısa Film Yarışması, sanatçının adını da taşıyan Yılmaz Güney Sinema salonunda dün verilen kokteylle başladı.







Ünlü Yönetmen Fatih Akın'ın katılamadığı Film yarışmasında Juri üyeliğini Ahmet Soner, Kazım Öz, Özcan Alper, Suncem Koçer ve Yavuz Ekinci yapıyor. Üç gün boyunca bütün yarışma filmlerinin gösterileceği, çeşitli panellerin yapılacağı ve deneyimli yönetmenlerin çektikleri kısa filmlerden bir seçkinin sunulacağı festival programı sonunda ödül töreni yapılacak.







Birinci film 5 Bin TL, İkinci olan film 3 Bin TL, Üçüncü olan film ise 2 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Jüri Özel Ödülü ve Yılmaz Güney Sineması Seyirci Ödülü almaya hak kazanan filmler de birer plaket ile ödüllendirilecek.

Yarışmanın ilk gününde düzenlenen kokteylde konuşan Batman Belediye Başkanvekili Serhat Temel, Türkiye'de ilk defa bir Kürtçe Film Yarışması düzenlemekten ve bunu Yılmaz Güney adına düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, bu yıl kısa filmlerin yarışacağı festivale gelecek yıl uzun metrajlı filmlerin de katılacağını açıkladı.







Yarışmada Jüri Üyeliği yapan Ünlü yönetmen Kazım Öz, festivalin yeni genç sinemacıların yolunu açacağını belirterek, Türkiye'de ilk defa Yılmaz Güney adına film yarışmasının düzenlenmesinin ve bunun Kürtçe olmasının da Kürt Sinemasının gelişimine katkı vereceğini belirterek bunun mutluluk verici olduğunu dile getirdi.







Juri üyelerinden Suncem Koçer, festivale katılan 42 kısa filminde çok etkileyici film olduğunu ifade etti. Yılmaz Güney adına düzenlenen bir yarışmada Jüri olmaktan gururlandığını belirten Koçer, bunun aynı isimle film festivaline dönüşmesi gerektiğini vurguladı.





