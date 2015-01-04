Türkiye'nin ilk kilisesinin maliyeti 1,5 milyon dolar

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dolmabahçe'de azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'nin ilk kilisesi Yeşilköy'de yapılacağını duyurdu. Projesi tamamlanan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, 1.5 milyon dolara mal olacak. Projenin finansmanı Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından üstlenecek. Kilisenin inşa edilmesi planlanan alanda bulunan mezarlığın akıbeti ise Anıtlar Kurulu’nun kararının ardından belli olacak.

Emre Eser’in Vatan’da yer alan haberine göre, önceki gün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Türkiye'de yaşayan gayrimüslim cemaat temsilcileriyle yemek yiyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süryaniler için Yeşilköy'de yapılması planlanan kiliseye destek vereceklerini söyledi. Böylece 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kilise sıfırdan yapılmış olacak. Süryaniler için yapılacak kilisenin adresi Bakırköy ilçesi sınırları içindeki Yeşilköy olacak.

18 bin Süryani yaşıyor

Peki adres olarak neden burası seçildi? Türkiye'de yaklaşık 25 bin Süryani yaşıyor. Bunların 18 binin adresi ise İstanbul. İstanbul'da Ermenilerden sonra en büyük azınlık grubu olan Süryanilerin yoğun olarak yaşadıkları bölge ise Bakırköy. İşte bu yüzden kilise Yeşilköy'deki Katolik Mezarlığı'nın içine yapılacak.

Mardin'e gidildi

Yeşilköy Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nin projesi, Ergün Mimarlık tarafından hazırlandı. Projede Mimar Ender Ergün, Mimar Cavit Özgür Ergün, Mimar Eser Ergün tarafından hayata geçirildi. Hazırlanma aşamasında ise Mardin'e gidilerek buradaki Süryani Kiliseleri incelendi. Süryani kiliselerinin mimarisi örnek alınarak daha modern hali projeye uygulandı. Ergün Mimarlık 1995 yılında Dr. Y. Mimar Ender Ergün önderliğinde kuruldu. Y. Mimar Cavit Özgür Ergün ve Y. Mimar Eser Ergün'le birlikte çalışıyor. 2002 yılında Süryani Kadim Vakfı'nın Tarlabaşı'ndaki yerinin projesini de Ergün mimarlık yaptı.

Metropolit istemeden Davutoğlu söyledi!

Gayrimüslim cemaat temsilcileri ile yapılan toplantıda Başbakan Davutluğu, talepleri tek tek dinledi. Sıra Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul ve Ankara Metropoliti Yusuf Çetin'e geldiğinde ise Davutoğlu kendisi konuya girdi: "Sizin ne istediğinizi biliyorum. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Kilise sorunu çözeceğiz ve gereken adımları atacağız." Bu diyalogdan sonra tarihi karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Mezarlık ne olacak?

Yeşilköy'deki Katolik Mezarlığı, Yeşil Zeytin Sokak'ta. Eski İtalyan mezarlığı olarak da bilinen yer Süryani Cemaati'ne yakın kaynaklara göre İBB tarafından geçtiğimiz yıllarda tahsis edildi. Tahsisten sonra başlanan kilisenin proje çalışmaları, 2013 yılında tamamlandı. Şu anda kilisenin inşaatına geçilmesi için Anıtlar Kurulu'ndan izin alınması gerekiyor. Çünkü kilisenin yapılacağı alanda eski dönemden kalma mezarlar bulunuyor. Bu mezarların akıbetleriyle ilgili karar Anıtlar Kurulu'ndan çıkacak.

Finansmanı Mardinliler Vakfı'ndan

Projeye göre kilisenin 3 bodrum katı olacak. En alt iki kat otopark olarak kullanılacak. Birinci bodrum katı da toplantı salonu olacak. Üst kat ise ikiye ayrılıyor. Bir bölümü üç katlı olacak. Tam hizasında ise 3 kat yüksekliğinde kilisenin ibadet alanı bulunacak. Proje 1.5 milyon dolara mal olacak ve projenin finansmanı Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından üstlenecek.