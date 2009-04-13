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Politika

Türkiye'nin ilk kadın il genel meclisi başkanı

13 Nisan 2009 20:00

Erzurum İl Genel Meclisi'nin 3 kadın üyesinden biri olan AKP'li Avukat Selcan Karagöl, başkanlığa seçildi. Karagöl, ``Erzurum, Türkiye'de bir ilke imza attı'' dedi.

29 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrası Erzurum İl Genel Meclisi ilk kez toplandı. Geçici Meclis yönetiminin oluşturulmasının ardından Meclis Başkanı seçimi yapıldı. Seçime MHP'li Bahattin Bağaçlı ile birlikte giren AKP Meclis Üyesi Avukat Selcan Karagöl, 58 üyeden 51'inin oyunu alarak yeni dönemde meclis başkanı oldu. Seçim sonrası meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan Karagöl, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye'de ilk defa bir kadın meclis üyesinin başkanlığa getirildiği söyleyen Karagöl, ``Görevimi en iyi şekilde yapacağım'' dedi.

Öte yandan İl Genel Meclisi Üyesi AKP'li Merve Küçük Ali'nin toplantıya perukla katılması dikkat çekti.

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