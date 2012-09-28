Türkiye'nin ilk insansız hava aracı ANKA test uçuşu sırasında düştü!

Türk mühendislerin tasarladığı insansız hava aracı ANKA, dün Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde yapılan test- kabul uçuşu sırasında kontrolsüz kalarak düştü.Olayla ilgili olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) araştırma başlattı.

Uzmanlar, test uçuşlarında böyle kazaların yaşanabileceğine dikkati çekti. İsrail yapımı Heron’ların yerini alacak ANKA projesi, diğer 4 test uçağı ile devam edecek.

DHA'da yer alan habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki terör operasyonlarında havadan keşif amaçlı kullandığı İsrail yapımı Heron insansız hava araçlarının yerini alacak ANKA, dün test uçuşu sırasında kaza yaptı. Türk mühendisler tarafından tasarlanan hava aracının ilk prototibi yani test modeli, Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi yakınlarındaki Sivrihisar Askeri Meydanı’nda gerçekleştirdiği uçuş sırasında kontrolden çıktı. 10 bin feet yani 3 bin 300 metrede temas kesilen ANKA, meydana 4 kilometre uzaklıktaki boş alana düşerek kullanılamaz hale geldi. Kazanın test- kabul sırasında meydana geldiği öğrenildi.

‘Havacılıkta bu tür kazalar yaşanabilir’

Test aşamasında insanlı bir uçağa oranla insansız hava araçlarının geliştirilmesinin çok daha zor olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda en gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerde bile sık sık kazaların yaşandığına dikkat çekti.

İsrail’in geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılan Heron’ların turboprop motorlu modeli bu yıl 29 Ocak’ta kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Araştırmalar sonrasında uçağın gövdesinde bazı yapısal eksiklikler bulunmuş ve tüm Heron uçuşları bu sorun giderilinceye kadar durdurulmuştu.

Proje 2004’te başladı

ANKA Projesi’ne resmi olarak 24 Aralık 2004’te Savunma Sanayisi Müsteşarlığı (SSM) ile imzalanan sözleşmeyle başladı. Toplam 5 test uçağını kapsayan anlaşmada TAI, ilk ANKA’yı 16 Temmuz 2010’da hangardan çıkarttı. Bir numaralı prototip, ilk uçuşunu aynı yıl 30 Aralık’ta gerçekleştirdi.

İlk test uçağıydı

Toplam 14 dakika süren ilk uçuş sırasında inişte hasarlanan ANKA, daha sonra bakımdan geçirilerek tekrar uçuruldu. Aynı uçak geçen yıl da sol ana iniş takımının açılmaması nedeniyle gövde üzerine inmiş, ancak bakımdan geçirilerek tekrar uçuşa verilmişti.

Dün düşen ilk test uçağı, kaza öncesinde 98 kez uçmuş ve birçok sistem ilk olarak bu uçakta denenmişti.

Program, kalan Anka’larla tamamlanacak

Halen TAI’nin elinde 4 ANKA daha bulunuyor. Test ve kabul işlemlerinin kalan uçaklarla yapılacağı öğrenilirken TAI, düşen uçağın yerine imalata geçerek en kısa sürede bir adet ANKA imal edecek.

Toplam 300’den fazla test uçuşunun gerçekleştirildiği programda ANKA 23 bin feet yani 7 bin 600 metreye kadar çıktı. Geliştirilen oto-pilot sistemi yardımıyla iniş-kalkış yapabilen insansız hava aracı, burnunda kızıl ötesi görüntü alabilen ve ASELSAN tarafından geliştirilen özel bir kamera taşıyor.

SSM sipariş için görüşmede

Geçen Temmuz ayındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarına göre test aşamasından sonra SSM 10’u kesin 10’u da opsiyon toplam 20 adet ANKA siparişi için TAI ile görüşmelere başladı. Seri imalata geçilmesiyle birlikte ANKA’nın iki farklı modeli hayata geçirilecek.

Şu anda testleri gerçekleştirilen A modelinin yanı sıra B modelinde ANKA’nın güçlendirilmiş motorları ile havada kalış ve irtifa limitleri artırılacak. 10 bin metreye çıkabilecek. TAI ayrıca uçağın turboprop olarak adlandırılan çok güçlü motora sahip modeli için de SSM ile görüşmeler yapıyor.

ANKA’NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Servis yüksekliği: 7 bin 600 metre

Havada kalış süresi: 24 saat

Seyir hızı: 138 km/saat

Gövde Uzunluğu: 8 metre

Kanat Açıklığı. 17 metre

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1500 kg

Yararlı Yük: 200 kg

Motor Gücü: 155 beygir