Türkiye'nin ilk hidrojen dolum istasyonu açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, Türkiye’de ilk defa sadece otomobillere değil, deniz araçlarına da dolum yapabilecek hidrojen dolum tesisinin açılışında, "10 liraya 120-130 kilometre gidebiliyorsunuz. Hem maliyeti düşük hem de çevreye saygılı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve UNIDO-ICHET işbirliğiyle hizmete açılan Türkiye’nin ilk hidrojen dolum istasyonunda ilk resmi dolum Hyundai ix35 Fuel Cell ile gerçekleştirildi. Hyundai ix35 Fuel Cell Türkiye’de yollara çıkan ilk hidrojenli araç oldu.

Türkiye’nin ilk hidrojen dolum istasyonunun açılış töreninde konuşan Topbaş, hidrojen dolum tesisinin geleceğin yakıtı olarak düşünüldüğünü belirterek, bu törende tarihe tanıklık ettiklerini kaydetti.

Topbaş, dünyada ciddi anlamda çevre kirliliğinden bahsedildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Yakın gelecekte dünya nüfusunun 60-70’leri şehirlerde yaşayacak değerlendirmesi yapılmaktadır. Şehirler çevreyi kirletmektedir. Bu sorunu çözebilecek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünyayı bırakacak olana yine şehirler ve yerel yönetimlerdir. Fosil yakıttan kurtulma çalışmaları içindeyiz. Tabii bu ciddi teknojik araştırma isteyen bir süreç. Bilginin çokça paylaşıldığı ve çözüm yolları arandığı bir dönemde yaşamaktayız. Böyle bir süreçte, Türkiye’de ilk defa sadece otomobillere değil deniz araçlarına da dolum yapabilecek hidrojen dolum tesisinin Haliç sahilindeki açılışından dolayı dünyada ilkler arasında zikredileceğiz. Sudan enerji elde etmek olayını burada konuşuyoruz.”

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hem güneş hem de hidrojen enerjileriyle çalışan bir teknesinin bulunduğunu anlatan Topbaş, ”Çevreye olan saygımızın bir nişanesi olarak bu dolum tesisinin devreye girmesi çok anlam taşıyor. İnşallah hidrojen enerjili araç üretimi giderek artacak, biz de hidrojen dolum tesisini giderek arttıracağız. 10 lira gibi bir rakamla 120-130 kilometre gidebiliyorsunuz. Hem maliyeti düşük hem de çevreye saygılı. Bu tesis, günlük 25 araçlık bir yakıt üretiyor. Dünyaya örnek teşkil edecek. Bu adeta tekerleğin icadı gibi bir olay” diye konuştu.

'2015’e kadar binlerce üretimi yapılacak'

Hyundai Genel Müdürü Ümit Karaarslan da Türkiye’nin ilk hidrojen dolum tesisinde, dünya ilk defa seri olarak üretilen Hyundai ix35 Fuel Cell’in doldurulacağını belirterek, ”Dünyada bir sürü hidrojenli aracın deneme üretimleri yapıldı ama ilk defa Hyundai seri üretime geçen bir marka oldu. Bu modellerle birlikte dünyanın belli başlı şehirlerinde dolum tesislerin test ediliyor. Bu aşamada hidrojen yakıtlı aracın çevreye ve enerji tasarrufuna verdiği önem düşünüldüğünde Türkiye için de çok önemli bir proje olacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin petrol ithalatçısı bir ülke olduğunu ifade eden Karaarslan, "Bu, petrol ithalatını sınırlandırıp, dış ticaret açığında da önemli bir iyileşme sağlayacak bir proje olacak. Testlerin ardından daha yüksek üretime başlanacak. Üretim miktarı artacak ve fiyatta belli bir iyileşme olacak. Diğer elektrikli otomobillere nazaran, hidrojenli ix35 600 kilometrelik bir menzile sahip ve bunu yaparken de 4,6 litrelik bir hidrojen yakıtına ihtiyaç duyuyor. Dolum tesisleri arttıkça diğer modellere de yansıyarak, pazarda yerini alacaktır” şeklinde konuştu.

Karaaslan, hidrojenli araçların hibrit araçlarla birlikte yakın gelecekte toplam otomotiv pazarının yüzde 25’ini alacağını öngörüldüğünü anlatarak, ”İstasyonların açılmasıyla birlikte 2015’e kadar binlerce adet ix35 Fuel Cell üretimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Topbaş, Hyundai ix35 Fuel Cell’e hidrojen dolumu yaparak, aracı test etti. Daha sonra güneş enerjisi ve hidrojen enerjisiyle çalışan tekneye de dolum yapıldı.