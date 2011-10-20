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Yaşam

Türkiye'nin ilk herbaryumu yeniden açıldı ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 15:49

-Türkiye'nin ilk herbaryumu yeniden açıldı ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Yaklaşık 200 bin kurutulmuş bitki örneğine ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi'ndeki Türkiye'nin ilk herbaryum binası yenilenerek törenle açıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ, bugünün çok heyecan verici olduğunu belirterek, törene Türkiye'nin önemli botanikçilerinin katıldığını söyledi. Törene katılan kalabalığı görünce herbaryumun bilimsel danışma kurulunu kurmayı düşündüğünü belirten Taluğ, Türkiye'nin en büyük ve ilk herbaryumunun burası olduğunu söyledi. Yeniden düzenlenerek açılan herbaryumun Türkiye için, dünya için önemli bir hazine olduğunu ifade eden Taluğ, ''Herbaryum bir taraftan bir müze, bir taraftan bir kütüphane ve bir taraftan bir araştırma merkezi. Bütün bu işlevleri gören çok önemli bir yer'' dedi. Taluğ, ''Hep birlikte Türkiye'nin önemli botanikçilerini tekrar göreve davet ediyorum. Hep birlikte bu herbaryumun strateji gelişme planını nereye götüreceğiz, neler yapacağız, bunu geliştirmemiz gerekiyor'' diye konuştu. AÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Canel ise çok önemli bitki örneklerinin yer aldığını belirttiği herbaryumun, bilimsel yönden üniversitelerine büyük değer katmakta olduğunu kaydetti. Herbaryumda 50 kişinin rahatlıkla çalışabileceği ortamlar olduğunu ifade eden Canel, ''Herbaryum bizim yüz akımız oldu'' dedi. Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Ketenoğlu da herbaryum binasının kuruluşunun 1933 yılına kadar uzandığını belirterek, 8 ay gibi kısa bir sürede binanın yenilenerek hizmete açıldığını söyledi. Herbaryum salonlarındaki dolaplarda 200 bin dolayında bitki örneğinin saklandığını belirten Ketenoğlu, ''Türkiye florasının yaklaşık yüzde 85 dolayındaki bir rakamını içeriyor bu örnekler. Bu örneklerin büyük bir kısmı botanik camiasında isim yapmış değerli kişiler tarafından toplanmış'' dedi.

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