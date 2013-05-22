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Yaşam

Türkiye'nin ilk hayvan ambulansı hizmete başladı

İlk gittikleri ahırda, 3 büyükbaş hayvana suni tohumlama yapan ekip, yaraları yüzünden yürüyemeyen bir ineğe de cerrahi müdahalede bulundu

22 Mayıs 2013 13:35

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından alınarak hizmete konulan ilk hayvan ambulansı, gelen telefon üzerine merkeze bağlı Bardakçı köyüne gönderildi. Ambulans ekibi, köyde büyükbaş hayvanları tedavi etti.

Köylülerin '225 11 11' ihbar hattını araması üzerine, köye genel bir tarama yapma kararı alan fakülte yönetimi, gönderilen ekipler aracılığıyla köydeki hayvanları sağlık taramasından geçirdi. İlk gittikleri ahırda, 3 büyükbaş hayvana suni tohumlama yapan ekip, yaraları yüzünden yürüyemeyen bir ineğe de cerrahi müdahalede bulundu.

İhbar hattı aracılığıyla 7 kişilik ekiple, 24 saat Van ve ilçelerine ulaşacaklarını belirten YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bu hizmeti de çok cüzi fiyatlarla çiftçilere sunduklarını söyledi.
Battal, şöyle konuştu:

'Bu uygulamayı ilk biz yaşama geçirdik. Bu ambulansın birçok hayvana şifa vereceğine eminim. Bölgemizde hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Birçok hayvan hastalanıp sakatlanıyor. Yine sokakta yaşayan birçok hayvan, çeşitli sebeplerle yaralanıyor. Bunu göz önünde bulundurarak üniversitemize bir hayvan ambulansı aldık. Artık Van ve ilçelerimizde, yaralanan bir hayvanı, anında üniversitemizdeki hayvan hastanesine taşıyabileceğiz. Umarım bu hizmetle hem hayvanları hem de hayvanseverleri mutlu ederiz.'

Radikal gazetesi'nin haberine göre, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Soygüder de tam donanımlı ambulansta, hayvanlara cerrahi operasyon dahi yapabileceklerini ifade etti. Soygüder, 'Ambulansta her türlü cihaz mevcut. Bir küçükbaş hayvanı gerek duyulursa ambulansta ameliyat etme şansımız var. Büyükbaş hayvanları taşımada ise ambulansın arkasındaki römorku kullanabiliyoruz. Bu hizmet bölge için çok faydalı olacak' diye konuştu.

Ekibin tam donanımlı ambulansla evine kadar geldiğini anlatan köy sakinlerinden Çetin Tam ise önceleri hastalanan hayvanları kesmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Verilen hizmetle bunu yapmaktan kurtulduklarını dile getiren Tam, 'Eskiden hayvan hastalandığında ya kesiyorduk ya da ölmesini bekliyorduk. Üniversitemiz bize büyük bir imkan sundu. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederiz' dedi.

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