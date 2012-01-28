Türkiye'nin ilk 'Dünya Güzeli' vefat etti

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Bebek'te kızının evinde yaşayan Keriman Halis Ece Tamer, kalp yetmezliği nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Keriman Halis Ece Tamer'in cenazesinin, 30 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.İstanbul'da 1913 yılında doğan Keriman Halis, 3 Temmuz 1932'de Türkiye'de yapılan güzellik yarışmasında ''Türkiye Güzeli'', 31 Temmuz 1932'de yapılan ve 28 ülkenin katıldığı yarışmada da ''Dünya Güzellik Kraliçesi'' seçilmişti.