Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü cemaat soruşturmasında tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ayşegül Jale Saraç darbe soruşturması kapsamında tutuklandı

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde başlatılan cemaat soruşturması kapsamında YÖK tarafından açığa alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektörlük binasında 21 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü olan Jale Saraç, bugün tutuklandı.

Geçen yıl iddiaları reddetmişti

"Üniversite rektörlüğünün 'paralel yapıya' hizmet ettiği ve kendisine yakın olmayan öğretim üyelerinin görevine son verildiği” iddiaları hakkında geçen yıl basın toplantısı düzenleyen Saraç, “Menfaat gayreti içerisinde olmadık. Belki de bu yüzden pek çok kesimlerle kırgınlık yaşadık. Bazı istekleri oldu bizden ama biz kanundan yanayız dediğimiz için yapmadık.” şeklinde konuştu. Saraç’ın açıklamalarından satış başları şöyle: