T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü cemaat soruşturmasında tutuklandı

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektörlük binasında 21 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmıştı

24 Temmuz 2016 15:50

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ayşegül Jale Saraç darbe soruşturması kapsamında tutuklandı

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde başlatılan cemaat soruşturması kapsamında YÖK tarafından açığa alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektörlük binasında 21 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü olan Jale Saraç, bugün tutuklandı.

 

Geçen yıl iddiaları reddetmişti

 

"Üniversite rektörlüğünün 'paralel yapıya' hizmet ettiği ve kendisine yakın olmayan öğretim üyelerinin görevine son verildiği” iddiaları hakkında geçen yıl basın toplantısı düzenleyen Saraç, “Menfaat gayreti içerisinde olmadık. Belki de bu yüzden pek çok kesimlerle kırgınlık yaşadık. Bazı istekleri oldu bizden ama biz kanundan yanayız dediğimiz için yapmadık.” şeklinde konuştu. Saraç’ın açıklamalarından satış başları şöyle:

ETİKETLER

darberektörsoruşturmaparalel yapıhaber

İlgili Haberler

SAT komandolarının 4'te 1'i darbeci çıktı

1963 yılında kurul Su Altı Komando birliğinin içinde 24 darbecinin olduğu belirtiliyor

"Hulusi Akar'a 'Seni Fethullah Gülen'le görüştürelim' diyen darbeci Mehmet Dişli mi?"

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, darbecilerin Hulusi Akar'ı ikna etme çabaları üzerine yazdı

Star yazarı: Erdoğan'ın darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini dünyaya ilanı ülke için müthiş bir risk değil mi?

Ahmet Taşgetiren: Türkiye AK Parti’ye emanet. Emanetin hakkı verilebilecek mi?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24