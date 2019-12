Türkiye'nin ilişki haritası

Kadınlar ile erkeklerin tercihi uzun süreli ilişkiler. Ancak ‘evlilik” deyince durum değişiyor: Her beş kadının en az biri, erkeklerde ise her on erkekten en fazla biri evlilik istiyor



Sanal ortamda üç milyon üyesi olan arkadaşlık sitesi Gayet.net yaptığı araştırmayla “Türkiye’nin İlişkiler Haritası”nı çıkardı. Sonuçlara göre, her beş kadınından biri “evlilik” isterken, bu oran erkeklerde şöyle değişiyor: Her on erkekten biri “evlilik” diyor. Araştırmaya göre, Marmara Bölgesi’nde yaşayan kadınlar, evliliğe uzak bakıyor. Kısa süreli ilişki meraklıları ise Ege ve Karadeniz’den çıkıyor. İlişkilerde dini veya etnik köken ise önemli değil.



Yayın hayatına Haziran 2006’da başlayan Gayet.net’in, yüzde 50’si 18-25 yaş aralığında ve yüzde 31’i üniversite ve üstü eğitime sahip 3 milyon üyesi bulunuyor. Sonuçlara göre üyelerin yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 37’sini ise kadınlar oluşturuyor. Siteye üye kadınların çoğu Batı’dan, erkeklerin çoğu ise Doğu ve Güneydoğu’dan başvuru yapıyor. Araştırmanın sonuçlarından bazıları şöyle:



* Tüm bölgelerde asıl tercih uzun süreli ilişkiden yana... Evlilik tercihinde ise kadın ve erkeklerin beklentileri arasında ciddi farklar görülüyor. Her beş kadının en az biri, erkeklerde ise her on erkekten en fazla biri evlilik istiyor.



* En çok evlilik isteyen kadınlar Güneydoğu Bölgesi’nde yaşarken, evliliğe en uzak bakanlar Marmara Bölgesi’nde... Kısa süreli ilişkiyi isteyenlerde rekor ise Egeli ve Karadenizli kadınlarda...



* Erkeklere bakıldığında ise genellikle uzun süreli ilişki talepleri öne çıkıyor. En çok Güneydoğu, Doğu ve Karadenizli erkekler uzun süreli ilişki isterken, evlilik isteği hemen her bölgede oldukça düşük. Erkeklerin ancak yüzde 10-14 arasında değişen oranlarda evliliğe sıcak baktığı görülüyor. Kısa süreli ilişki eğiliminde ise rekor Marmara Bölgesi’ndeki erkeklerde.



Gelir ve siyasi bakış



* Eğitim durumuna bakıldığında ise evlilik isteyenler çoğunlukla ortaöğretim ve altındakiler. İlk ve ortaokul mezunlarının yüzde 59’u evlilik istiyor.



* Gelir durumlarına bakıldığında, bin TL’nin altında kazanan erkekler uzun süreli ilişki, 4 bin ile 10 bin TL arasında kazananların kısa süreli ilişki arayışında olduğu görülüyor. Evliliğe en çok sıcak bakan erkekler ise 10 bin TL ve üzeri kazananlar.



* Kendisini merkez solda gören erkekler kısa süreli ilişkiyi tercih eden grup. Uzun süreli ilişkiyi tercih edenler ise kendilerini “apolitik” olarak tanımlayanlar. Evliliği en çok tercih eden erkekler ise radikal sağcılar.



(Kaynak: Milliyet)