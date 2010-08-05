-'TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM PROGRAMI'' KAYSERİ (A.A) - 05.08.2010 - ''Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler (BM) Ortak Programı'' kapsamında uygulanan ''Kayseri İlinde İklim Değişikliğinin Olası Etkileri Konusunda Kırsal Halkın Bilinç Düzeyinin Artırılması'' projesi çerçevesinde 5 bin 900 kişiye eğitim verildiği bildirildi. Proje Koordinatörü ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Serin, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, BM tarafından program için 7 milyon dolar bütçe ayrıldığını, bunun 2 milyon dolarının Seyhan Havzası için harcanacağını söyledi. Kabul edilen 18 projeden birinin ''Kayseri İlinde İklim Değişikliğinin Olası Etkileri Konusunda Kırsal Halkın Bilinç Düzeyinin Artırılması'' projesi olduğunu belirten Serin, şu bilgileri verdi: ''Proje çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda Kayseri'de önemli boyutta su ve rüzgar erozyonu olduğunu tespit ettik. İldeki bazı sulak alanlar da iklim değişikliğinin tehdidi altında. Kırsal halkın tarımsal bilgileri babadan, dededen, atadan kalma bilgiler olduğundan, yanlış tarımsal uygulamalara yol açmakta. Bu nedenle projede Develi, Bünyan, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız ve Yahyalı ilçelerinde tarımsal, doğal kaynak kullanımı ve toplumsal duyarlılık konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitime 3 bin 960 çiftçi, 236 kadın çiftçi, bin 418 YİBO öğrencisi ve 286 teknik eleman olmak üzere 5 bin 900 kişi katıldı. Çiftçi eğitimleri 5 profesör, 5 doçent, 1 yardımcı doçent öncülüğünde verildi. Eğitimlerde, ilde görülen eksiklik ve yanlışlıklar anlatıldı, yem bitkileri ekilerek uygulama da yapıldı.'' Projede kapsamında 8 ilçede eğitime katılan çiftçilere Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince piyasa değeri 3 milyon lira olan 55 ton yonca, 235 ton korunga, 50 ton silajlık mısır ve 210 ton Macar fiği tohumu ve bu tohumları ekecek mibzer temin edildiğini belirten Serin, ''2009 yılında Kayseri'nin 16 ilçesinde toplam 66 bin dekar alanda yem bitkisi ekilirken, bu projede yaklaşık 100 bin dekar alanda yem bitkisi ekildi. Bu kadar alandan yaklaşık 100 bin ton kuru ot elde edilmesi tahmin ediliyor'' dedi. Prof. Dr. Yunus Serin, proje kapsamında çiftçilere, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi ve Küresel Isınma konularında kitapçık dağıtıldığını, YİBO öğrencileri için çizgi film yaptırıldığını da belirtti. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici de tarım ve hayvancılığın gelişmesi, meraların ıslahı konusunda çalışmalarının sürdüğünü ancak, bunları somut sonuçlar alınıncaya kadar kamuoyu ile paylaşmadıklarını kaydetti. Törende, projeye olan katkı ve desteklerinden dolayı Vali Mevlüt Bilici, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, İl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın ile bazı kişi ve kurum temsilcileri ile örnek çiftçilere plaket verildi.