Türkiye'nin IKBY'nin vanalarını kapatma tehdidinin ardından petrol fiyatları 26 ayın zirvesinde

Çeviri - Gonca Tokyol

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'vanaları kapatma' tehdidi ve dün Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen referandumdan 'bağımsızlık' kararı çıkmasının ardından Brent ham petrolünün fiyatı 26 ayın zirvesini gördü.

Reuters’a konuşan Mitsubishi UFJ Research'ten Tomomichi Akuta, OPEC üyeleri ve diğer katılımcı ülkelerin petrol arzını kısma anlaşmasına uygun şekilde üretime devam etmelerinin de petrol fiyatlarını pozitif şekilde etkilediğini belirterek, "Aynı zamanda da Türkiye'nin referanduma tepkisi de petrol fiyatlarına yardımcı oldu" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum öncesinde yaptığı açıklamada, "Giriş çıkış kapatılacak. Bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti" ifadelerini kullanmıştı.

"ABD’deki üretim fiyatları aşağı çekebilir"

Dün varil başına 59.49 dolardan işlem gören Brent petrolü, kazancının bir kısmını yitirerek 58.52 seviyesine gerilerken, 52.43 dolara kadar yükselen WTI ise an itibariyle 51.94’ten işlem görüyor.

WTI ile Brent petrolleri arasındaki varil başına fiyat farkı 2015 Ağustosu’ndan bu yanaki en yüksek değere (7.17 dolar) ulaşırken, uzmanlar petrol fiyatlarındaki kazancın ABD’nin arzı artırmasıyla düşebileceği uyarısında bulundu. ABD Enerji Bilgi Yönetimi’nden yapılan açıklamada da, kaya (shale) petrolü üretiminin 10 aylık artışını Ekim’de de artıracağını açıkladı.

Türkiye’nin ham petrol ithalatı temmuzda azaldı

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2017 Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre Türkiye’nin ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,59 azalarak 2 milyon 154 bin ton oldu. Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 343 bin tonla İran’dan gerçekleştirilirken, ikinci sırada 274 bin tonla Irak, üçüncü sırada ise 148 bin tonla Suudi Arabistan geldi.