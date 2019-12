Türkiye'nin hata şansı yok

İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, "Biz grupta lideriz ve hata yapma şansımız var. Ancak Türkiye'nin böyle bir şansı yok" dedi.



2010 Dünya Kupası Elemeleri 5. grupta Türkiye ile karşılaşacak olan İspanya'da, teknik direktörü Vicente Del Bosque, bir basın toplantısı düzenledi.



İlk olarak İspanya'da oynanan maçın değerlendirmesini yapan Del Bosque, Türkiye'nin ilk yarıda baskılı bir oyun oynadığını ancak karşılaşmanın geneline bakıldığında galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.



Del Bosque, yarınki maçta Türkiye'nin hata yapma şansının olmadığını ifade ederek, "Şu an grupta lideriz ve bizim hata yapma şansımız var. Ancak Türkiye'nin konumu dolayısıyla böyle bir şansı yok" dedi.



Türkiye'nin mutlak 3 puan için sahaya çıkacağını ve bu yüzden baskılı bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü sözlerine ekleyen İspanyol çalıştırıcı, "Orta sahada kısa paslar yaparak rakibimizin hızını kesmek istiyoruz" dedi.



Maça farklı bir kadro ile çıkabileceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takımda bazı değişiklikler yapabilirim. Ancak bu futbolcularımın kötü oynamasıyla alakalı değil, taktiksel olabilir " diye konuştu.



Del Bosque, bir basın mensubunun, "Gruptan 2. olarak çıkacak takımın kim olur" şeklindeki sorusunu da, "Şu an için bunu söylemek çok zor. Bosna Hersek son maçta iyi bir çıkış yakaladı. Grupta her an her şey olabilir" şeklinde yanıtladı.



Tecrübeli çalıştırıcı, statta oluşacak atmosferle ilgili olarak da, "Türklerin ne kadar ateşli taraftarlar olduğunu biliyoruz. Ancak çok tecrübeli futbolculara sahibiz. Taraftar baskısının onları fazla etkileyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.