Türkiye'nin güneş arabası: Saguar 2

T24

'Sürdürülebilirlik ve inovasyon bir arada'





Australia World Solar Challenge…





SAGUAR



SAGUAR 2



Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu SAİTEM, Ekim ayında Avustralya’da gerçekleşecek World Solar Challenge 2011’de yarışacak olan güneş arabası SAGUAR 2’yi Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. İki yılda bir düzenlenen ve büyük bir kısmı Avustralya çöllerinde geçen 3021 km’lik World Solar Challenge yarışlarında Türkiye’yi temsil eden SAGUAR’ın bir önceki modeli, 2009 yılında gerçekleşen yarışlara ilk kez 2009 yılında katılan SAGUAR, bir önceki modeliyle kendi kategorisinde ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta Dünya 9.luğunu elde etmişti. Bu yılki yarışlarda ise Türkiye’yi SAİTEM tarafından özellikleri ve verimliliği daha da geliştirilen SAGUAR 2 modeli temsil edecek.Motorola Solutions’ın yanı sıra Yontech, Nuh Enerji ve Transtime gibi ülkemizin ve dünyanın önde gelen kurumlarının da destek verdiği projenin tanıtım toplantısında Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih ÜSTEL, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA, iki dönemdir projenin platin sponsoru olan Motorola Solution’ın Ülke Başkanı Bora GÜRÇAY ve diğer proje sponsorları da hazır bulundu.Projeye iki dönemdir destek veren Motorola Solutions Vakfı adına konuşan Motorola Solutions Ülke Başkanı Bora Gürçay, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Dünya çapında ofisleri bulunan Motorola Solutions, faaliyet gösterdiği her ülkede topluma fayda ve katma değer sağlayacak çalışmalarda bulunmaya azami gayret gösteriyor. Motorola Solutions Vakfı, bu yaklaşım çerçevesinde inovasyon içeren, kamu güvenliği, felaket sonrası sıkıntıların giderilmesi ve özellikle fen ve matematik alanındaki eğitimin desteklenmesi konularına odaklanıyor. Biz de Motorola Solutions Türkiye ofisi olarak inovasyon ve sürdürülebilirliğin bir arada olabileceğinin iyi ve cesaret verici örneklerinden biri olduğunu düşündüğümüz SAGUAR güneş arabasını iki dönemdir gururla destekliyoruz.”World Solar Challenge 2011 yarışması, 16-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.Bir araştırmacı ve maceracının sadece güneş enerjisi ile çalışan aracıyla, Avustralya kıtasını boydan boya geçmesiyle başlayan serüven, şu günlerde dünyanın farklı bölgelerinden (MIT, Cambridge, Stanford, TU Delft gibi) birçok üniversite ve firmadan 40 katılımcı ile dünyanın en prestijli güneş arabaları yarışı halini almıştır. İki yılda bir düzenlenen bu yarışın büyük bir kısmı Avustralya çöllerinde geçmekte ve Darwin’den Adelaide’e tam 3021 km sürmektedir. Bu yarış için üretilen SAGUAR 1 ülkemiz için bir ilke imza atarak 2009 yılında bu yarışa ilk defa katılmış ve kendi kategorisinde ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta Dünya 9.luğunu elde etmiştir.2003 Yılında Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama topluluğunun kuruluşu ile birlikte dünyanın yenilebilinir enerji ihtiyacı, ülkemizde gelişen teknolojiye katkıda bulunma ve çevre bilinci duygularıyla X4 modeli ile hayata geçti. SAGUAR ve SAİTEM ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği birçok başarının yanı sıra projelerini Kıtalararası Avrasya Maratonu, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, AutoShow gibi etkinliklere de katkıda bulunarak bu konularda ülkemizde oluşan bilince büyük hizmet verdi. SAİTEM’in yalnız SAGUAR projesi bugüne kadar doğrudan 3 milyon dolaylı olarak ise 10 milyon kişiye tanıtılarak bu alanda da ülkemiz öğrencilerinin nerelere ulaşabileceğini herkese gösterdi.SAİTEM tarafından 2009 yılında edinilen tecrübelerle geliştirilen SAGUAR 2; sadece güneş enerjisiyle 140 km/h ulaşabilen hızı, karbon fiber gövdesi ve 40 lisans öğrencisinin oluşturduğu amatör ruhlu profesyonel yapıyla tam bir teknoloji harikası ve tabii ki hedefi de ikinci kere katıldığı bu yarışta ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmak…Motor CSIRO In-wheel (tekerlek içi) Hub Motor - %97 verimMotor gücü 1.8 kilowattMaksimum hız 145 km/hAğırlık 165 kgBatarya kapasitesi 4493 Wh - (watt saat)Menzil Tam dolu batarya ile ortalama 80 km/h hız ile yaklaşık 400 km güneşsiz gidebilir.Panel Non reflective surface treatment ile %24 güneş paneli verimi. Toplam panel gücü 1311 WattAraç Maliyeti 450 Bin TL