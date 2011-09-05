-Türkiye'nin futbolda deplasman karnesi kötü İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son dönemdeki rakip saha karnesi kötü. Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanlarda yaptığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi, diğer 7'sinde puan yitirdi. Ay-yıldızlı ekip, elemelerde rakip sahalarda yaptığı son 8 maçtan 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, bu süre içinde sadece 1 kez, o da zayıf rakibi Kazakistan karşısında 3 puana ulaşabildi. Milliler, bu 8 maçlık periyotta deplasmanlarda 5 kez gol yollarında suskun kalırken, Azerbaycan'a 1-0 yenilip, Estonya ile de 0-0 berabere kalarak, büyük düş kırıklığı yaşattı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda yaptığı son 8 maçın sonuçları şöyle: /* Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç ---------- ------- ------------ ------- ----- 15.10.2008 Tallinn Dün.Kup.Ele. Estonya 0 - 0 28.03.2009 Madrid Dün.Kup.Ele. İspanya 0 - 1 09.09.2009 Zenica Dün.Kup.Ele. Bosna-Hersek 1 - 1 10.10.2009 Brüksel Dün.Kup.Ele. Belçika 0 - 2 03.09.2010 Astana Avr.Şam.Ele. Kazakistan 3 - 0 08.10.2010 Berlin Avr.Şam.Ele. Almanya 0 - 3 12.10.2010 Bakü Avr.Şam.Ele. Azerbaycan 0 - 1 03.06.2011 Brüksel Avr.Şam.Ele. Belçika 1 - 1 */ Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.