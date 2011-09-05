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Spor

Türkiye'nin futbolda deplasman karnesi kötü İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 14:13

-Türkiye'nin futbolda deplasman karnesi kötü İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son dönemdeki rakip saha karnesi kötü. Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanlarda yaptığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi, diğer 7'sinde puan yitirdi. Ay-yıldızlı ekip, elemelerde rakip sahalarda yaptığı son 8 maçtan 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, bu süre içinde sadece 1 kez, o da zayıf rakibi Kazakistan karşısında 3 puana ulaşabildi. Milliler, bu 8 maçlık periyotta deplasmanlarda 5 kez gol yollarında suskun kalırken, Azerbaycan'a 1-0 yenilip, Estonya ile de 0-0 berabere kalarak, büyük düş kırıklığı yaşattı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda yaptığı son 8 maçın sonuçları şöyle: /*   Tarih        Yer        Organizasyon     Rakip         Sonuç ----------   -------      ------------    -------        ----- 15.10.2008   Tallinn      Dün.Kup.Ele.    Estonya        0 - 0 28.03.2009   Madrid       Dün.Kup.Ele.    İspanya        0 - 1 09.09.2009   Zenica       Dün.Kup.Ele.    Bosna-Hersek   1 - 1 10.10.2009   Brüksel      Dün.Kup.Ele.    Belçika        0 - 2 03.09.2010   Astana       Avr.Şam.Ele.    Kazakistan     3 - 0 08.10.2010   Berlin       Avr.Şam.Ele.    Almanya        0 - 3 12.10.2010   Bakü         Avr.Şam.Ele.    Azerbaycan     0 - 1 03.06.2011   Brüksel      Avr.Şam.Ele.    Belçika        1 - 1 */ Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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