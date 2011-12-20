-Türkiye'nin Fransa'ya, Fransa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var PARİS (A.A) - 20.12.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ''Dünyanın doğusunda Arap baharı, batısında avro bölgesi borç kriziyle ilgili yaşanan gelişmeler aşamasında Türkiye'nin Fransa'ya, Fransa'nın da Türkiye'ye her zamankinden fazla ihtiyacı var'' dedi. TBMM heyeti, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin, Fransa meclisinde engellenmesi için Paris'te sürdürdüğü temaslarını tamamladı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde heyetteki diğer parlamenterlerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, ''Türk-Fransız ilişkilerine büyük önem veriyoruz. Yasa teklifi yüzünden ilişkilerimizin bozulmasını istemiyoruz' diye konuştu. Türk ve Fransız ekonomik ilişkileri hakkında çeşitli rakamlar veren Bozkır, enerji projeleri, Airbus projesi gibi iki ülkenin işbirliği yapacağı birçok alanın yasa teklifinin kabulü halinde olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Bozkır, ''İlişkiler bozulduktan sonra bunun tamiri daha zor olacaktır'' ifadesini kullandı. 2001 ve 2006'da da Fransa meclisine bu konuda yasa teklifleri geldiğini anımsatan Bozkır, ''Türkiye ne 2001'deki ne de 2006'daki Türkiye şu anda. Türkiye 2001'de ciddi bir ekonomik krizden geçiyordu. 2006'da Türk-AB ilişkileri önemli bir ivme yakalamıştı. Türkiye-AB ilişkileri şu anda durma aşamasında ve Türkiye 2011'de güçlü ekonomisiyle daha farklı bir konumda'' diyerek, üstü kapalı bu kez Türkiye'nin Fransa'ya yönelik tepkisinin daha sert olacağı uyarısında bulundu. CHP milletvekili Haluk Koç da tarihi tarihçilerin yazması gerektiğini ve parlamentoların tarihi konularda yasa yapmaması gerektiğini söyledi. Koç, Fransız meclisinde hazırlanan 2008 yılına ait raporun konusunda da tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini savunduğunu söyleyerek, yasa teklifinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydetti. AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar da yaptığı konuşmada, yasa teklifinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyerek, yasa teklifinin Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkileri de zarar vereceği görüşünü dile getirdi. Basın toplantısını çok sayıda Fransız gazeteci de izledi. Bozkır basın toplantısının sonunda, ''Biz buraya ilk geldiğimiz gün bizi bir kamera takip ediyordu. Bakın şu anda bizi 50 kamera takip ediyor. Bu da artık Fransız kamuoyu ve medyasının da bu konuyla ilgili hassasiyeti daha iyi anladığını gösteriyor'' dedi. Bozkır, yasa teklifinin iç siyasi hesaplar ve oy uğruna meclisin gündemine geldiği düşüncesinde olduğunu belirterek, ''Sarkozy bizim bakanımıza daha önceki görüşmelerde bu tür yasa tekliflerini engelleyeceğini söylemişti. Şimdi birkaç bin oy için bu teklifin gelmesi bizim için çok büyük sürpriz ve şaşırtıcı oldu'' ifadelerini kullandı. TBMM heyeti yarın sabah yurda dönüyor.