Türkiye'nin Euro 2020 elemelerindeki rakipleri belli oluyor

Türkiye'nin EURO 2020 elemelerinde eşleşeceği rakipler Dublin'de çekilecek kura sonucu belli olacak. Türkiye, Euro 2020 elemeleri kura çekimine üçüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisi ile aynı torbada yer alan takımlarla Euro 2020 elemelerinde eşleşmeyecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın eleme gruplarının kurası bugün gerçekleşecek. Kura çekimleri bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.
TSİ 16.30’da başlayacak çekilişe Türkiye A Milli Futbol Takımı 3. torbadan girecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar (20) finallere gidecek. Kalan dört takım ise Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. 21 Mart 2019'da başlayacak eleme maçları, 19 Kasım 2019'da tamamlanacak.
Torbalar şöyle:
Uluslar ligi torbası
İsviçre
Portekiz
Hollanda
İngiltere
1.Torba
Belçika
Fransa
İspanya
İtalya
Hırvatistan
Polonya
2. Torba
Almanya
İzlanda
Bosna Hersek
Ukrayna
Danimarka
İsveç
Rusya
Avusturya
Galler
Çekya
3. Torba
Slovakya
Türkiye
İrlanda Cumhuriyeti
K. İrlanda
İskoçya
Norveç
Sırbistan
Finlandiya
Bulgaristan
İsrail
4. Torba
Macaristan
Romanya
Yunanistan
Arnavutluk
Karadağ
Kıbrıs Rum Kesimi
Estonya
Slovenya
Litvanya
Gürcistan
5. Torba
Makedonya
Kosova
Belarus
Lüksemburg
Ermenistan
Azerbaycan
Kazakistan
Moldova
Cebelitarık
Faroe Adaları
6. Torba
Letonya
Liechtenstein
Andorra
Malta
San Marino