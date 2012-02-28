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Ekonomi

Türkiye'nin en zengini Hüsnü Özyeğin

Forbes, ''En zengin 100 Türk''ü açıkladı.

28 Şubat 2012 16:19

 

 
T24 - Hüsnü Özyeğin, 3 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un ''En zengin 100 Türk'' listesinde ilk sırada yer alıyor. Onu Mehmet Emin Karamehmet ve Murat Ülker izledi.
 
Forbes'un ''En zengin 100 Türk'' sıralamasına göre, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.
 
Listede Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet 2,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 2,8 milyar dolar ile üçüncü oldu.
 
Sıralamada Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Koç Holding'den Semahat Arsel 2,6'şar milyar dolarlık servetleriyle dördüncülüğü paylaşırken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 2,5 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada yer aldı.
 
''En Zengin 100 Türk'' listesinin ilk 10'u sırasıyla 2,4 milyar dolar ile Filiz Şahenk, 2,3 milyar dolar ile Şarık Tara, 2,2 milyar dolar ile Suna Kıraç ve 2,1 milyar dolar ile Ali Ağaoğlu şeklinde sıralandı.
 
 

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