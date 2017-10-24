Türkiye'nin en yüksek barajı 4 yılda 2.2 milyon kişinin elektriğini karşıladı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 6\'ncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali\'nde (HES), 4 yılda 6.520 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek ekonomiye 1 milyar 499 milyon lira katkı sağlandı. Barajdan elde edilen elektrikle 2.2 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılandı.

Devlet Su İşleri 26\'ncı Artvin Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre, 410 kilometrelik Çoruh Havzası\'nda 115 megavat kurulu güç ve yıllık 444 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip Muratlı Barajı ve HES\'te hizmete alındığı 2005 yılından itibaren toplam 4.91 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, ekonomiye 1 milyar 129 milyon liralık gelir sağlandı. 49 metre yüksekliğe sahip Muratlı Barajı milli ekonomiye sağladığı katkı ile maliyetinin iki katını çıkarmış oldu. Yıllık 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip, kurulu gücü 300 megavat olan ve 10 yıldır faaliyette olan Borçka Barajı ve HES ise aynı tarih itibarıyla 8.83 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 2 milyar 031 milyon lira kazandırdı. 146 metre yüksekliğe sahip Borçka Barajı da bütün maliyetini karşılamış oldu.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜĞÜ DERİNER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan ve 249 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek barajı konumunda olan Deriner Barajı ve HES\'te ise 6 milyar 520 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlandı. Deriner Barajı ürettiği elektrikle maliyetinin yaklaşık 4\'te 1\'ini karşıladı.

Çoruh Nehri üzerindeki 3 barajda hizmete alındıkları tarihlerden itibaren toplam 20 milyar 259 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, milli ekonomiye 5 milyar 160 milyon liralık katkı sağlandı.

24 YILDA TAMAMLANDI

Deriner Barajı ve HES\'in temeli, Erzurum ve Bayburt ilindeki Mescit Dağları\'nda doğup, Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum kentinden Karadeniz\'e dökülen 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehir üzerindeki Artvin\'in Sümbüllü Köyü\'nde 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi 24 yılda tamamlandı.

MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Deriner Barajı, kendi sınıfında 249 metre gövde yüksekliği ve 270 metre genişliği ile Türkiye\'de en yüksek, dünyada ise 6\'ncı yüksek baraj olarak gösteriliyor. Baraj bünyesinde, yer altında inşa edilen ve 670 megavat kurulu güce sahip HES yıllık 2.1 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek. Baraj ve hidroelektrik santrali projesinde 60\'ı mühendis, 120\'si teknik eleman olmak üzere toplam bin 200 kişi çalıştı. İnşaatında toplam 40 milyon metreküp kaya hafriyatı ve 3 milyon 500 bin metreküp gövde betonu kullanılan baraj ve HES inşaatı 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel tarafından, \'Mühendislik Harikası\' olarak değerlendirildi. 10 gün süreyle baraj inşaatında 6 kişilik bir ekiple çekim yapan Discovery Channel ekibi, barajla ilgili belgesel hazırladı.



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