Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşkun Gürboğa, TBMM Aile Bütünlüğünün Korunmasını Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Türkiye’de yaşlı nüfusun giderek arttığına işaret eden ve yaşlılıkla ilgili 2015’e ait istatistikî bilgileri paylaşan Gürboğa, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Sinop olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güboğa'nın paylaştığı bilgiler şöyle:

- Yaşlı nüfusun yüzde 56.2’si kadın.

- Tek kişilik hanelerin yüzde 45.8’ini yaşlılar oluşturuyor.

- Dünya nüfusunun yüzde 8.5’i yaşlı.

- En yüksek yaşlı oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 30.4 ile Monako, yüzde 26.6 ile Japonya ve yüzde 21.5 ile Almanya. Türkiye, 167 ülke arasında 66’ncı sırada.

En yaşlı il Sinop

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 293 kişi var. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop. Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı yüzde 12.9 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 50.5.