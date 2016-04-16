T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop

En yüksek yaşlı oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 67. sırada olan Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 293 kişi var

16 Nisan 2016 10:53

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşkun Gürboğa, TBMM Aile Bütünlüğünün Korunmasını Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Türkiye’de yaşlı nüfusun giderek arttığına işaret eden ve yaşlılıkla ilgili 2015’e ait istatistikî bilgileri paylaşan Gürboğa, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Sinop olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güboğa'nın paylaştığı bilgiler şöyle:

- Yaşlı nüfusun yüzde 56.2’si kadın. 

- Tek kişilik hanelerin yüzde 45.8’ini yaşlılar oluşturuyor. 

- Dünya nüfusunun yüzde 8.5’i yaşlı. 

- En yüksek yaşlı oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 30.4 ile Monako, yüzde 26.6 ile Japonya ve yüzde 21.5 ile Almanya. Türkiye, 167 ülke arasında 66’ncı sırada.

 

En yaşlı il Sinop

 

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 293 kişi var.  Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop.  Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı yüzde 12.9 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 50.5.

ETİKETLER

türkiyesinopistatistikbilgiyaşlılık oranıgenç nüfus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24