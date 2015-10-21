Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü haftaya hizmete girecek

Elazığ'da Keban Baraj Gölü üzerinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en uzun dördüncü asma köprüsü olan Karamağara Köprüsü haftaya hizmete açılacak. Köprünün 520 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde olacağı bildirildi.

Habertürk’te yer alan habere göre; temeli 2001 yılında atılan ve projede yapılan değişiklikle 2012 yılında tekrar ihale edilen Karamağara Köprüsü, yaklaşık 3 yıldır devam eden hızlı bir çalışma sonucunda bitirildi. Ağın Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, yaptığı açıklamada, 520 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki köprünün ilk etabının tamamlanmasının ardından, korkuluk ve bariyer montajı, ışıklandırma, asfalt serimi gibi ikinci aşamasının da sona erdirildiğini belirtti.

Çevre düzenleme çalışmalarının ardından köprünün birkaç hafta içerisinde ulaşıma açılacağını aktaran Yakınoğlu, şunları söyledi:

“30 yıldır feribotla ulaşım sağlanıyor”

“40 yıl önce Keban Barajı'nın su toplamaya başlamasıyla, Keban ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan köprü su altında kaldı. Ağın halkı, 40 yıldır bu köprüyü özlemle bekliyor. Bu süre içinde ilk dönemlerde küçük teknelerle karşıya geçiş sağlandı. Yaklaşık 30 yıldır da ulaşım feribotla sağlanıyordu. Keban Baraj Gölü üzerindeki köprüsünün hizmete açılmasıyla, halkımızın 40 yıllık ulaşım sıkıntısı sona erecek.”

Yakınoğlu, Keban Baraj Gölü'nde su tutulmasına başlamadan önce ulaşımın ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Bizans dönemine ait tarihi Karamağara Köprüsü ile sağlandığını anımsattı.

Yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen tarihi köprünün Keban Baraj Gölünün su tutmaya başlaması ile sular altında kaldığını aktaran Yakınoğlu, “Keban Barajı su tutmaya başlamadan önce kemerli ve taştan yapılmış köprünün taşları sökülerek, Elazığ Müzesine taşındı. Bu tarihi köprünün adı yapımı tamamlanan köprüye de verildi. Dolayısıyla yeni köprüye Ağın Karamağara Köprüsü'nün ismini vererek tarihi de yaşatacağız” dedi.

Yakınoğlu, Karamağara Köprüsü'nün İstanbul'daki boğaz köprüleri ile Adıyaman'daki Nissibi Köprüsü'nden sonra Türkiye'de hizmete açılan en uzun asma köprü olacağını ifade etti. Yakınoğlu, köprünün bu anlamda Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir yatırım olduğuna da işaret etti.

Yakınoğlu, coğrafi konumu açısından köprünün Karadeniz ile Akdeniz arasında bir bağlantı yolu sağlayacağını, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki ulaşımı da rahatlatacağını vurguladı.

Karamağara Köprüsü'nün, Ağın'ın iki yakası olan Elazığ ve Keban'ı birbirine bağlayacağını anlatan Yakınoğlu, “Ayrıca komşumuz Kemali'ye üzerinden Elazığ'ı Erzincan'a, dolayısıyla Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde önemli bir güzergah oluşturacak bir köprü niteliğinde olacaktır” dedi.