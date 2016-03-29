Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsüne Devlet Bahçeli'nin ismi verilecek

Seyhan Nehri ile ayrılan merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştirecek olan bağlantı ve ana yollara uzantısı ile birlikte 2450 metreyi bulan, 825 metre uzunluğundaki Devlet Bahçeli Köprüsü, 3 boğaz köprüsünden sonra Türkiye'nin en uzun köprüsü olacak. Köprü tamamlandığında, Anadolu'nun en uzun köprüsü olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı birbirine bağlayan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü'nün de unvanını elinden almış olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, 120 milyon lira ihale bedelli, 6 şeritli ve çift hat raylı köprünün üzerinden 2017 yılının ikinci yarısından itibaren günlük 55- 60 bin taşıtın ulaşım sağlayacağını söyledi. Devlet Bahçeli Köprüsü'nün Adana'nın 'itibar projesi' olacağını belirten Sözlü, "Genel Başkanımız, kendi adını taşıyan köprünün temel atma törenine katılacak. 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü, Adana'nın itibar projesi olacak. Şehrimizin en az 30-40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak" dedi.

Dünyanın en eskisi de Adana'da

Türkiye'nin en uzunu henüz trafiğe açılmayan 1408 metre ana açıklığı ile İstanbul Boğazı üzerindeki Yavuz Sultan Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1090, Boğaziçi Köprüsü ise 1074 metre uzunluğunda.

Dünyanın bilinen ve hala kullanılan en eski köprüsü kabul edilen tarihi Taşköprü de Adana'da bulunuyor. Araç trafiğine kapalı olan Taşköprü'nün geçmişinin 2 bin yıl öncesine, Roma İmparatoru Hadrianus'a kadar uzandığı biliniyor.