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Yaşam

Türkiye'nin en soğuk yeri Boğazlıyan

Türkiye'nin dün gece en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 31 derece ile Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi oldu.

18 Ocak 2012 02:00


T24 - Türkiye'nin dün gece en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 31 derece ile Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi oldu.

Türkiye'nin en soğuk yeri Boğazlıyan

Kayseri kent merkezinde hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Meteroloji verilerine göre Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi, dün gece eksi 31 derece ile Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ni yine sıfırın altında Sivas’ın Kangal İlçesi 29 ,Gemerek İlçesi ise 27 derece ile izledi. Afyonkarahisar’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24, Kırşehir’de 23, Kahramanmaraş’da 19, Kayseri, Kütahya ve Sivas’ta ise 20 derece oldu.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; kar yağışının kesilmesi ardından Kayseri ve çevresinde dün gece en düşük hava sıcaklığı kent merkezinde 20 oldu. Pınarbaşı İlçesi’ni kapsayan Uzunyayla kesiminde ise sıfırın altında 25 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle bu sabah Kayseri’de birçok evdeki su saati dondu.

Araç sürücüleri, akülerinin boşalması nedeniyle araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Dizel araçlarındaki motorin de dondu. Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı 75 santim olarak ölçülürken, özellikle Sarız ilçesi başta olmak üzere kapalı bulunan 14 köy yolunun açılması için Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürdü.


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